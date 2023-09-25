"Г'юстон, у нас... купа проблем": у НАСА відклали старт експедиції на Марс

Людство вперше має запустити космічний корабель з чужої планети. Але до проєкту, який пов'язаний із цілою низкою технічних складнощів, додаються ще й організаційні, і фінансові.

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У НАСА вирішили відкласти старт міжпланетної космічної експедиції на Марс (Mars Sample Return (MSR) після того, як незалежна комісія виявила низку складнощів, що стосуються розкладу місії, вартості та технічних нюансів. Про це повідомляє Futurism.com

Місія, мета якої — зібрати зразки марсіанського ґрунту — спочатку була запланована на 2026 рік. Але ще в червні з'ясувалося, що її бюджет непомірно розрісся, тому вирішили провести незалежну перевірку.

MSR називають пріоритетною для НАСА в дослідженні далекого космосу, однак, за словами експертів, про наукову цінність дослідження ані Конгрес, ані американська громадськість досі не знають. Критики ж кажуть, що бюджет місії був нереалістичним від самого початку.

У підсумку було вирішено, що поки що немає продуманого графіка, який би враховував усі технічні питання і витрати за доступного фінансування.

Інакше кажучи, попри те, що одержання зразків з марсіанської поверхні видається багатообіцяльним, все ж зусилля НАСА виявилися дорогими, дезорганізованими й непослідовними.

Якою буде подальша доля MSR, поки що невідомо. Представники НАСА повідомили, що організували спеціальну комісію, яка, по суті, перевірятиме роботу попередньої комісії.

Місія надзвичайно складна. Людству вперше доведеться запустити космічний корабель із чужої планети, проєкт пов'язаний із цілою низкою технічних складнощів, не кажучи вже про те, чи вдасться досягти кінцевої мети й повернути космічний апарат назад на Землю.

Водночас у НАСА говорять про важливість цієї програми та висловлюють стриманий оптимізм.

"У НАСА є плани дослідження Місяця і Марса", — заявила нещодавно Нікола Фокс, заступник адміністратора НАСА з науки та керівник нової дослідницької групи.

За її словами, Марс — це широке поле для наукових досліджень, і будь-яка додаткова інформація про "Червону планету" має лягти в основу програми агентства "Артеміда", кінцева мета якої в тому, щоб відправити на Марс людину.

Нагадаємо, що вчені розповіли про колірну палітру Марса і відповіли на запитання про те, як би ми сприймали кольори поза Землею.

Також повідомлялося, що за допомогою сонячного вітрила можна дістатися на Марс за 26 днів.