За допомогою сонячного вітрила можна дістатися на Марс за 26 днів: що кажуть учені (фото)

У 7 разів скоротити час подорожі на Червону планету, яка зараз може зайняти 7 місяців, дасть змогу використання сонячних вітрил.

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Група вчених представила нове дослідження на сервері препринтів arXiv, в якому сказано, що використання аерографітових сонячних вітрил для подорожей на Марс і в міжзоряний простір може значно скоротити час польоту в космосі, пише Universe Today .

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На відміну від звичайних космічних ракет, які використовують хімічне паливо для створення тяги і відповідно переміщення в космосі, сонячні вітрила не потребують палива. Вони використовують світло Сонця для отримання енергії, і що довше таке вітрило перебуває в космосі, то більше енергії воно отримує, а отже, швидкість прикріпленого до них космічного апарату може збільшуватися.

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За допомогою нинішніх космічних ракет на Марс можна долетіти приблизно за 7-9 місяців. Але такий політ можна здійснити тільки тоді, коли Марс перебуває найближче до Землі, і водночас обидві планети мають бути вирівняні відносно одна одної.

У 7 разів скоротити час подорожі на Червону планету, яка зараз може зайняти 7 місяців, дасть змогу використання сонячних вітрил Фото: Universe Today

Автори дослідження вважають, що за допомогою сонячних вітрил можна швидко доставляти цінні вантажі на Марс набагато швидше. І не тільки на Марс, а в інші куточки Сонячної системи. Те саме стосується і дослідницьких апаратів, які використовуватимуть цю технологію для швидкого переміщення в космосі.

У рамках дослідження вчені створили моделювання того, як апарат із сонячним вітрилом з аерографіту вагою до 1 кг і площею в 104 кв. м зможе дістатися до Марса. Для цього в моделі використовували дві траєкторії польоту від Землі: метод прямого зовнішнього переміщення і метод внутрішнього переміщення.

За допомогою нинішніх космічних ракет на Марс можна долетіти приблизно за 7-9 місяців Фото: NASA

Метод прямого зовнішнього переміщення на Марс полягає в розгортанні і вильоті сонячного вітрила безпосередньо з полярної орбіти навколо Землі. Метод внутрішнього переміщення полягає в тому, що сонячне вітрило потрібно доставити на відстань приблизно в 89 млн км від Сонця за допомогою звичайних ракет, де воно розгорнеться і почне політ до Марса.

Якщо використовувати перший метод польоту на Марс, то в цьому разі подорож на Червону планету займе всього 26 днів. Другий метод дасть змогу дістатися до Марса за 126 днів, причому 103 дні апарат із сонячним вітрилом витратить тільки на політ до місця розгортання.

Якщо використовувати перший метод польоту на Марс, то в цьому разі подорож на Червону планету триватиме лише 26 днів Фото: Universe Today

Учені пояснюють швидку швидкість польоту головною складовою сонячного вітрила — аерографітом. Він має набагато меншу щільність, ніж інші матеріали для сонячних вітрил, наприклад, майлар. У цьому випадку тяга, створювана сонячним світлом, буде набагато вищою, що дасть змогу подолати величезну відстань до Марса майже за місяць.

Водночас науковці вказують на те, що ще потребує розв'язання проблема з гальмуванням сонячного вітрила після прибуття до Марса.

Фокус уже писав про те, що NASA планує відправити на Марс разом з астронавтами людиноподібних роботів. Вони можуть полетіти спочатку на Місяць, а потім на Марс, щоб допомогти астронавтам досліджувати ці світи.

Також Фокус писав про те, що у ракети-носія китайської приватної компанії після запуску сталася аварія і було втрачено важливий вантаж. 9 попередніх запусків ракет-носіїв Ceres-1 компанією Galactic Energy були успішними, але 10 запуск закінчився аварією.

Нагадуємо, що на супутнику Юпітері все ж може бути життя. Вчені виявили необхідний для цього елемент. Нове відкриття підсилює теорію про те, що підземний океан на Європі є найбільш багатообіцяючим місцем у Сонячній системі для пошуку позаземного життя, як уже писав Фокус.