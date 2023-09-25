Самый старый кельтский игральный кубик найден в Польше: почему он удивляет исследователей (фото)

Кельты, жители южной Польши в древности, занимали определенные регионы, в частности плато Глубчице, неподалеку от Ратибора, расположенного в юго-западном регионе Силезского воеводства.

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На территории кельтского поселения Самборовице в Силезском воеводстве, Польша, найден игральный кубик исторического значения. Этот артефакт датируется 3-2 веком до н. э. и является древнейшим из найденных на территории Польши, пишет Arkeonews.

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Кельты, жители южной Польши в древности, занимали определенные регионы, в частности плато Глубчице, неподалеку от Ратибора, расположенного в юго-западном регионе Силезского воеводства. Их присутствие на этой территории охватывает период от перехода между 5 и 4 веками до н. э. до конца 2 века до н. э.

Это открытие является кульминацией одиннадцати лет раскопок в окрестностях, которые проводились под руководством Яцека Сойды, куратора отдела археологии Силезского музея, в сотрудничестве с доктором Пшемыславом Дуленбой из Вроцлавского университета.

Найденный артефакт является кубоидом, изготовленным либо из кости, либо из рога. Сойда объяснил, что из-за присущей игральным кубикам вероятностной динамики, когда выпадение на двух меньших гранях менее вероятно, на длинных гранях было принято наносить отметки, указывающие на большие значения, такие как 3, 5, 4 и 6.

"Однако из этого правила были исключения, и в случае самборовицкого игрального кубика стороны были обозначены только двумя наивысшими значениями — 5 и 6. Мы не уверены, была ли это хитрость, или предмет использовался для неизвестной сегодня игры", — добавил Сойда.

Найденный артефакт является кубоидом, изготовленным либо из кости, либо из рога Фото: Rafał Wyrwich from the Silesian Museum

Такие кубики до сих пор преимущественно находили в центральных поселениях Нижней Австрии, Богемии и Моравии. Стоит отметить, что в Самборовицах ранее находили и другие артефакты, связанные с играми, примером чего является находка керамических жетонов несколько лет назад, которые, как предполагают, имели игровое применение.

Другой достойной внимания находкой того же года стала чрезвычайно хорошо сохранившаяся железная фибула, которую использовали для застегивания одежды. Эта находка отличается тем, что фрагменты таких брошей редко встречаются неповрежденными, поскольку железные предметы, похороненные в земле, подвержены значительной коррозии со временем.

В этом случае фибула когда-то подвергалась воздействию огня, в результате чего на ее поверхности образовался защитный слой окалины из-за высоких температур, которые она пережила. Этот слой защитил объект от вредной коррозии, и хотя некоторые слои минерального агломерата все еще нуждаются в удалении, основной металл остается неповрежденным.

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Во время нынешних полевых работ археологи также обнаружили еще остатки двух подземных сооружений, которые обычно называют "полуземлянками". "В таких зданиях кельты занимались различными видами ремесел, например, ткачеством, чугунной и цветной металлургией, роговарением, гончарством. Это подтверждено открытиями предыдущих лет", — сказал Сойда.

Эти находки согласуются с предыдущими открытиями, которые в совокупности раскрывают различные аспекты кельтской жизни в регионе. Среди этих более ранних находок — остатки ткацкой мастерской и следы гончарной печи, каждая из которых вносит свой вклад в исследование жизни кельтов в этой местности.

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