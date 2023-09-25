Найстаріший кельтський гральний кубик знайдено в Польщі: чому він дивує дослідників (фото)

Кельти, мешканці південної Польщі в давнину, займали певні регіони, зокрема плато Глубчице, неподалік від Ратибора, розташованого в південно-західному регіоні Сілезького воєводства.

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На території кельтського поселення Самборовіце в Сілезькому воєводстві, Польща, знайдено гральний кубик історичного значення. Цей артефакт датується 3-2 століттям до н. е. і є найдавнішим зі знайдених на території Польщі, пише Arkeonews.

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Кельти, мешканці південної Польщі в давнину, займали певні регіони, зокрема плато Глубчице, неподалік від Ратибора, розташованого в південно-західному регіоні Сілезького воєводства. Їхня присутність на цій території охоплює період від переходу між 5 і 4 століттями до н. е. до кінця 2 століття до н. е.

Це відкриття є кульмінацією одинадцяти років розкопок в околицях, які проводилися під керівництвом Яцека Сойди, куратора відділу археології Сілезького музею, у співпраці з доктором Пшемиславом Дуленбою з Вроцлавського університету.

Знайдений артефакт є кубоїдом, виготовленим або з кістки, або з рогу. Сойда пояснив, що через притаманну гральним кубикам імовірнісну динаміку, коли випадіння на двох менших гранях є менш імовірним, на довших гранях було заведено наносити позначки, що вказують на більші значення, такі як 3, 5, 4 і 6.

"Однак з цього правила були винятки, і у випадку самборовицького грального кубика сторони були позначені лише двома найвищими значеннями — 5 і 6. Ми не впевнені, чи це була хитрість, чи предмет використовувався для невідомої сьогодні гри", — додав Сойда.

Знайдений артефакт є кубоїдом, виготовленим або з кістки, або з рогу Фото: Rafał Wyrwich from the Silesian Museum

Такі кубики досі переважно знаходили у центральних поселеннях Нижньої Австрії, Богемії та Моравії. Варто зазначити, що в Самборовицях раніше знаходили й інші артефакти, пов'язані з іграми, прикладом чого є знахідка керамічних жетонів кілька років тому, які, як припускають, мали ігрове застосування.

Іншою вартою уваги знахідкою того ж року стала надзвичайно добре збережена залізна фібула, яку використовували для застібання одягу. Ця знахідка вирізняється тим, що фрагменти таких брошок рідко зустрічаються неушкодженими, оскільки залізні предмети, поховані в землі, схильні до значної корозії з часом.

У цьому випадку фібула колись піддавалася впливу вогню, внаслідок чого на її поверхні утворився захисний шар окалини через високі температури, які вона пережила. Цей шар захистив об'єкт від шкідливої корозії, і хоча деякі шари мінерального агломерату все ще потребують видалення, основний метал залишається неушкодженим.

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Під час цьогорічних польових робіт археологи також виявили ще залишки двох підземних споруд, які зазвичай називають "напівземлянками". "У таких будівлях кельти займалися різними видами ремесел, наприклад, ткацтвом, чавунною та кольоровою металургією, роговарінням, гончарством. Це підтверджено відкриттями попередніх років", — сказав Сойда.

Ці знахідки узгоджуються з попередніми відкриттями, які в сукупності розкривають різні аспекти кельтського життя в регіоні. Серед цих більш ранніх знахідок — залишки ткацької майстерні та сліди гончарної печі, кожна з яких робить свій внесок у дослідженні життя кельтів у цій місцевості.

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