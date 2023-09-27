На космических станциях растут грибы: их могут использовать в лекарствах для астронавтов

Исследователи, связанные с Европейским космическим агентством, проводят эксперименты с гипергравитацией на грибах, чтобы лучше понять, как эти организмы выживают в суровых условиях космоса.

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В 1988 году астронавты на борту космической станции "Мир" обнаружили, что грибы, которые они сами завезли в космос, разрослись и закрыли иллюминатор, а затем стали медленно разрушать титаново-кварцевую поверхность окна. Об этом пишет Space.com.

Тогда грибы адаптировались к космической среде и разрослись на окнах, панелях управления, кондиционерах и изоляторах кабелей. Они загрязнили ценные запасы еды и воды.

Теперь же группа исследователей, связанная с Европейским космическим агентством (ЕКА), уже проводит эксперименты с гипергравитацией на грибах, чтобы лучше понять, как эти организмы выживают в суровых условиях космоса. Возможно, выяснив все особенности грибов, можно будет эффективнее их использовать в космосе, например, в лекарствах.

Многие виды космических грибов остаются в спячке во время запуска и полета в космосе, но затем активируются и размножаются, образуя толстые слои в различных поверхностях. Они угрожают не только здоровью космонавтов, но и электронике, сантехнике и прочим элементам.

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В 2016 году исследователи НАСА впервые запустили грибы в космос в исследовательских целях на МКС. Изучалось, как окружающая среда МКС заставила вид, известный как Aspergillus nidulans, создавать определенные молекулы, не вырабатывающиеся на Земле. Этот конкретный гриб хорошо изучен на предмет лекарств от остеопороза, которые могли бы помочь при заболевании костей.

Во время длительных космических полетов, например на Луну и даже на Марс, такие лекарства в аптечке астронавта могут поддерживать плотность костей, которая, как известно, снижается, хотя на борту и проводятся регулярные физические упражнения.

Подобные усилия по изучению грибов предпринимаются и на Земле. Так, представители ЕКА исследуют, как грибковые колонии растут в условиях "гипергравитации", то есть в 20 раз выше по сравнению с притяжением Земли.

В ходе двухнедельного исследования в Центре космических технологий и разработок ЕКА (ESTEC) в Нидерландах проверяли, как полностью выращенные виды грибов, помещенные в гондолу, реагировали на стресс. О том, какой вид грибов использовался в ходе эксперимента, не сообщалось.

"Мы никогда не сможем полностью избавиться от грибков во время полетов в космосе, поэтому нам необходимо их понять", — сказал Андре Антунес, исследователь из Университета науки и технологий Макао в Китае, участвовавший в недавнем исследовании ЕКА.

Во время второго этапа исследования будут изучать вопрос о том, почему условия микрогравитации благоприятно сказываются на росте грибов. Исследователи НАСА также на основе опытов с грибами изучают, как можно было бы "выращивать" легковесные конструкции на Луне или на Марсе, чтобы астронавты могли себя чувствовать комфортнее вдали от дома.

Напомним, что появились официальные публикации о прорыве на Большом адронном коллайдере, где в текущем году в ходе эксперимента впервые обнаружили нейтрино.

Также сообщалось, что телескоп Джеймс Уэбб опроверг устоявшееся представление о том, как формировались звезды.