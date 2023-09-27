На космічних станціях ростуть гриби: їх можуть використовувати в ліках для астронавтів

Дослідники, пов'язані з Європейським космічним агентством, проводять експерименти з гіпергравітацією на грибах, щоб краще зрозуміти, як ці організми виживають у суворих умовах космосу.

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У 1988 році астронавти на борту космічної станції "Мир" виявили, що гриби, які вони самі завезли в космос, розрослися і закрили ілюмінатор, а потім стали повільно руйнувати титаново-кварцову поверхню вікна. Про це пише Space.com.

Тоді гриби адаптувалися до космічного середовища і розрослися на вікнах, панелях управління, кондиціонерах та ізоляторах кабелів. Вони забруднили цінні запаси їжі та води.

Тепер же група дослідників, пов'язана з Європейським космічним агентством (ЄКА), уже проводить експерименти з гіпергравітацією на грибах, щоб краще зрозуміти, як ці організми виживають у суворих умовах космосу. Можливо, з'ясувавши всі особливості грибів, можна буде ефективніше їх використовувати в космосі, наприклад, у ліках.

Багато видів космічних грибів залишаються в сплячці під час запуску і польоту в космосі, але потім активуються і розмножуються, утворюючи товсті шари в різних поверхнях. Вони загрожують не тільки здоров'ю космонавтів, а й електроніці, сантехніці та іншим елементам.

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У 2016 році дослідники НАСА вперше запустили гриби в космос. Вивчалося, як навколишнє середовище МКС змусило вид, відомий як Aspergillus nidulans, створювати певні молекули, що не виробляються на Землі. Цей конкретний гриб добре вивчений на предмет ліків від остеопорозу, які могли б допомогти при захворюванні кісток.

Під час тривалих космічних польотів, як-от на Місяць і навіть на Марс, такі ліки в аптечці астронавта можуть підтримувати щільність кісток, яка, як відомо, знижується, хоча на борту й проводяться регулярні фізичні вправи.

Подібні зусилля з вивчення грибів робляться і на Землі. Так, представники ЄКА досліджують, як грибкові колонії зростають в умовах "гіпергравітації", тобто у 20 разів вище порівняно з тяжінням Землі.

Під час двотижневого дослідження в Центрі космічних технологій і розробок ЄКА (ESTEC) у Нідерландах перевіряли, як повністю вирощені види грибів, поміщені в гондолу, реагували на стрес. Про те, який вид грибів використовувався під час експерименту, не повідомлялося.

"Ми ніколи не зможемо повністю позбутися грибків під час польотів у космосі, тому нам необхідно їх зрозуміти", — сказав Андре Антунес, дослідник з Університету науки й технологій Макао в Китаї, який брав участь у недавньому дослідженні ЄКА.

Під час другого етапу дослідження вивчатимуть питання про те, чому умови мікрогравітації сприятливо позначаються на рості грибів. Дослідники НАСА також на основі дослідів із грибами вивчають, як можна було б "вирощувати" легковагі конструкції на Місяці або на Марсі, щоб астронавти могли почуватися комфортніше далеко від дому.

Нагадаємо, що з'явилися офіційні публікації про прорив на Великому адронному колайдері, де поточного року під час експерименту вперше виявили нейтрино.

Також повідомлялося, що телескоп Джеймс Вебб спростував усталене уявлення про те, як формувалися зірки.