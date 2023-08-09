На МКС виявлено небезпечні для астронавтів речовини: вони потрапили туди не "з цього світу"

Пил на Міжнародній космічній станції містить вищі рівні шкідливих хімічних речовин, ніж звичайний домашній пил.

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Автори нового дослідження, опублікованого у виданні Environmental Science and Technology Letters, дійшли висновку, що на МКС у пилу є занадто багато небезпечних для астронавтів хімічних речовин. І вони потрапили сюди ззовні, пише Space.

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Учені вивчили склад пилу, який збирає система фільтрації повітря на Міжнародній космічній станції, і вважають, що кількість шкідливих речовин у ньому перевищує рівень таких самих речовин у звичайному домашньому пилу.

Учені виявили широкий діапазон забруднювальних хімічних речовин на космічній станції.

Наприклад, це полібромовані дифенілові ефіри, які зазвичай використовують як антипірен (компонент для захисту від загоряння) в електричному обладнанні. Вчені вважають, що ця речовина з'явилася внаслідок використання на космічній станції неорганічних антипіренів, таких як дигідрофосфат амонію, для виготовлення матеріалів, що перешкоджають загорянню.

Інші антипірени, які називаються новими бромованими антипіренами і фосфорорганічними ефірами, також були виявлені в пилу на МКС. Їх використовують в електричному та електронному обладнанні, будівельній ізоляції, меблевих тканинах і пінопластах. Такі речовини потенційно можуть бути токсичними для людини у високих концентраціях.

Науковці також виявили поліциклічні ароматичні вуглеводні, які присутні у вуглеводневому паливі та виділяються під час його спалювання, поліхлоровані біфеніли, що використовуються в будівельних і віконних герметиках, і перфторалкільні речовини, які використовуються для захисту від плям на тканинах. Деякі з таких речовин вважаються канцерогенами для людини.

Пил на Міжнародній космічній станції містить вищі рівні шкідливих хімічних речовин, ніж звичайний домашній пил Фото: wikipedia

Учені припустили, що багато з цих небезпечних хімічних речовин могли потрапити на борт орбітальної станції зі звичайних електронних приладів та одягу, які привезли із собою астронавти.

Повітря на МКС оновлюється системою фільтрації від восьми до десяти разів на годину. Вчені знають, що це призводить до видалення вуглекислого газу і газоподібних забруднювачів, але неясно, наскільки система ефективна при видаленні інших хімічних речовин.

Також учені поки що не знають, яким чином впливає на виявлені небезпечні хімічні забруднювачі високий рівень іонізуючого випромінювання в космосі.

Науковці вважають, що результати їхнього дослідження можна використати для проєктування будівництва нових космічних кораблів для далеких польотів і нових космічних станцій. Адже потрібно максимально виключити джерела небезпечного для астронавтів забруднення та обирати матеріали, які не будуть накопичувати ці забруднювачі.

Нагадуємо, що жителі Австралії стали свідками, як передбачається, падіння і вибуху в нічному небі уламків російської космічної ракети. Падіння цих уламків було схоже на входження метеорита в атмосферу, але вчені вважають, що це все ж були залишки космічного сміття, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що NASA розглядає можливість використовувати одну з модифікацій космічного корабля від SpaceX як майбутню орбітальну станцію.