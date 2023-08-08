І до Австралії дісталися. Над Мельбурном вибухнула російська ракета: що відомо (відео)

Жителі австралійського міста стали свідками, як вони вважали падіння метеорита, але виявилося, що це уламки російського космічного сміття.

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Яскравий промінь світла спостерігали в ніч на вівторок, 8 серпня, жителі австралійського міста Мельбурн. Це "світлове шоу" тривало протягом приблизно хвилини, перш ніж пролунав гучний вибух. Спочатку загадкова яскрава смуга світла прорізала нічне небо, а потім розділилася на яскраво палаючі частини. Місцеві жителі припустили, що це впав метеорит або комета, але виявилося, що це уламки російської ракети-носія, пише The Guardian.

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Деякі жителі австралійського міста Мельбурн стали свідками появи яскравого променя світла в нічному небі після опівночі у вівторок, 8 серпня. Одні спостерігачі припустили, що це падає або комета, або метеорит. Але яскравий промінь розділився на частини після нетривалого руху в небі і пролунав гучний вибух.

Місцеві вчені заявили, що цей об'єкт не може бути метеоритом, який падає, бо колір палаючого матеріалу вказував на те, що в небі з'явився штучний об'єкт. Звичайні метеорити під час падіння через свій хімічний склад світяться в небі або зеленим, або синім кольором, але як видно на відео, яскрава смуга світла була більше помаранчевою. З іншого боку, враховуючи тривалість цього нічного явища, це точно не міг бути метеорит, які зазвичай згорають дуже швидко.

В Австралійському космічному агентстві незабаром заявили про те, що австралійці, ймовірно, спостерігали за падінням уламків російської ракети-носія, яка в понеділок, 7 серпня, стартувавши з космодрому Плесецьк, вивела в космос супутник. Учені вважають, що в атмосферу на величезній швидкості увійшла одна зі ступенів ракети "Союз", після виконання своєї місії.

Згідно із заявою Австралійського космічного агентства, частина російської ракети-носія мала безпечно впасти в Тихий океан недалеко від південно-східного узбережжя австралійського острова Тасманія.

За словами Алана Даффі з Університету Свінберн, Австралія, це явище було дуже незвичайним, тому що це було найяскравіше входження космічного сміття в атмосферу з усіх, які він бачив.

За словами Еліс Горман з Університету Фліндерс, Австралія, ракета-носій "Союз" за довжини 25 метрів важить 105 тонн, і коли вона вивела супутник на орбіту, то ступінь, що відокремилася, повернувся назад на Землю з дуже великої висоти і з дуже високою швидкістю. Навіть коли уламки ракети розлетілися на частини, то вони продовжували горіти в нічному небі.

Учені вважають, що уламки ракети рухалися дуже швидко, а тому подолали звуковий бар'єр, саме через це жителі Мельбурна і чули вибух. За словами Даффі, останні уламки ступені ракети, найімовірніше, згоріли за кілька кілометрів над поверхнею.

До речі, 3 роки тому над Австралією також вибухнула в атмосфері одна зі ступенів російської ракети-носія "Союз", яка також запускала супутник із космодрому Плесецьк.

Фокус уже писав про те, що в Австралійському космічному агентстві офіційно ідентифікували незвичайний об'єкт, який викинуло з океану на берег. Це виявився уламок індійської ракети-носія.