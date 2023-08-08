И до Австралии добрались. Над Мельбурном взорвалась российская ракета: что известно (видео)

Жители австралийского города стали свидетелями, как они считали падения метеорита, но оказалось, что это обломки российского космического мусора.

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Яркий луч света наблюдали в ночь на вторник, 8 августа, жители австралийского города Мельбурн. Это "световое шоу" продолжалось в течение примерно минуты, прежде чем прозвучал громкий взрыв. Изначально загадочная яркая полоса света прорезала ночное небо, а затем разделилась на ярко горящие части. Местные жители предположили, что это упал метеорит или комета, но оказалось, что это обломки российской ракеты-носителя, пишет The Guardian.

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Некоторые жители австралийского города Мельбурн стали свидетелями появления яркого луча света в ночном небе после полуночи во вторник, 8 августа. Одни наблюдатели предположили, что это падает или комета, или метеорит. Но яркий луч разделился на части после непродолжительного движения в небе и прозвучал громкий взрыв.

Местные ученые заявили, что этот объект не может быть падающим метеоритом, потому как цвет горящего материала указывал на то, что в небе появился искусственный объект. Обычные метеориты при падении из-за своего химического состава светятся в небе либо зеленым, либо синим цветом, но как видно на видео, яркая полоса света была больше оранжевой. С другой стороны, учитывая длительность данного ночного явления, это точно не мог быть метеорит, которые обычно сгорают очень быстро.

В Австралийском космическом агентстве вскоре заявили о том, что австралийцы, вероятно, наблюдали за падением обломков российской ракеты-носителя, которая в понедельник, 7 августа, стартовав с космодрома Плесецк, вывела в космос спутник. Ученые считают, что в атмосферу на огромной скорости вошла одна из ступеней ракеты "Союз", после выполнения своей миссии.

Согласно заявлению Австралийского космического агентства, часть российской ракеты-носителя должна была безопасно упасть в Тихий океан недалеко от юго-восточного побережья австралийского острова Тасмания.

По словам Алана Даффи из Университета Суинберн, Австралия, данное явление было очень необычным, потому как это было самое яркое вхождение космического мусора в атмосферу из всех, которые он видел.

По словам Элис Горман из Университета Флиндерс, Австралия, ракета-носитель "Союз" при длине в 25 метров весит 105 тонн и когда она вывела спутник на орбиту, то отделившаяся ступень вернулась обратно на Землю с очень большой высоты и с очень высокой скоростью. Даже, когда обломки ракеты разлетелись на части, то они продолжали гореть в ночном небе.

Ученые считают, что обломки ракеты двигались очень быстро, а потому преодолели звуковой барьер, именно из-за этого жители Мельбурна и слышали взрыв. По словам Даффи, последние обломки ступени ракеты скорее всего сгорели ив нескольких километрах над поверхностью.

Кстати, 3 года назад над Австралией также взорвалась в атмосфере одна из ступеней российской ракеты-носителя "Союз", которая также запускала спутник с космодрома Плесецк.

Фокус уже писал о том, что в Австралийском космическом агентстве официально идентифицировали необычный объект, который выбросило из океана на берег. Это оказался обломок индийской ракеты-носителя.