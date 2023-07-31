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Технологии и наука

Таинственный объект на берегу в Австралии: появились результаты официального расследования (фото)

Загадочный цилиндр Австралия
Фото: phys.org | Таинственный объект на берегу в Австралии: появились результаты официального расследования

Результаты расследования показали, что предыдущие предположения были верными.

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В понедельник 31 июля было официально объявлено о том, что расследование происхождения загадочного большого объекта, выброшенного на берег в Австралии, завершилось. Как и предполагалось, этот объект цилиндрической формы является обломком ракеты-носителя, принадлежащей Индии, пишет Phys.

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Еще в середине июля на побережье западной части Австралии, в двух часах езды к северу от города Перт был обнаружен неизвестный объект цилиндрической формы, высотой примерно 2 метра. Этот цилиндр был покрыт ракушками, что говорило о том, что он длительное время находился в океане. А затем морская стихия решила избавиться от нежданного гостя.

Загадочный цилиндр, Австралия Fullscreen
В понедельник 31 июля было официально объявлено о том, что расследование происхождения загадочного большого объекта, выброшенного на берег в Австралии, завершилось
Фото: phys.org

Появление этого объекта, фотографии которого разлетелись по Интернету, вызвало настоящий ажиотаж и в результате появилось множество версий его происхождения. Некоторые люди предполагали, что это какая-то военная технология или же это обломки пассажирского авиалайнера. Изначально представители Австралийского космического агентства заявили о том, что вероятней всего этот объект является обломком ракеты-носителя, но эта ракета точно не австралийская.

Как уже писал Фокус, ученые из Европейского космического агентства предположили, что форма и размер этот загадочного объекта напоминают часть ракеты-носителя, которую использует Индия.

Все это время шло расследование происхождения этого объекта и наконец в понедельник, 31 июля, представители Австралийского космического агентства объявили об официальных результатах. Эксперты заявили, что объект цилиндрической формы скорее всего является обломком третьей ракеты-носителя PSLV, предназначенной для вывода спутников на орбиту. Эту ракету использует для своих миссий Индийская организация космических исследований.

Загадочный цилиндр, Австралия Fullscreen
Появление этого объекта, фотографии которого разлетелись по Интернету, вызвало настоящий ажиотаж
Фото: Nine

Стало также известно, что 2-х метровый обломок ракеты был перемещен на хранение в специальное помещение. В то же время, согласно сообщению австралийских официальных лиц, до сих ведется диалог с представителями Индии, чтобы можно получить дополнительные подтверждения озвученной версии.

Уже не впервые в Австралии находят обломки космического мусора. Например, в августе прошлого года, как уже писал Фокус, местный фермер обнаружил 3-метровый обломок космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Немного позже в том же месяце в Австралии обнаружили еще обломки этого же космического корабля, как уже писал Фокус.