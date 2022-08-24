Падение космического корабля SpaceХ. В Австралии обнаружили новые обломки детища Илона Маска (фото)

В штате Новый Южный Уэльс фермеры обнаружили уже четвертый обломок космического корабля Crew Dragon.

Австралийские фермеры продолжают находить обломки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Этот корабль еще в ноябре 2020 года доставил на МКС очередной экипаж. В мае 2021 года корабль отстыковался от станции и вместе с астронавтами успешно приводнился Мексиканском заливе возле Флориды. Во время полета от корабля отделалась его часть, которая осталась на орбите в виде космического мусора. Этот мусор должен был сгореть в атмосфере Земли, но как показывают найденные обломки он сгорел не весь. Новый, четвертый по счету обломок космического корабля Crew Dragon обнаружил фермер в том же штате Новый Южный Уэльс, где упали предыдущие обломки, пишет Futurism.

[ + – ] Австралийские фермеры продолжают находить обломки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Этот корабль еще в ноябре 2020 года доставил на МКС очередной экипаж. В мае 2021 года корабль отстыковался от станции и вместе с астронавтами успешно приводнился Мексиканском заливе возле Флориды Фото: SpaceX

Новый обломок обнаружил на своей земле австралийский фермер Джордан Хоббс. Вначале он принял прямоугольную металлическую плиту за обычный мусор и хотел выбросить ее на свалку. Но позже Хобссу в голову пришла мысль, что этот мусор может быть обломком того же космического корабля, о которых говорили в новостях до этого. О том, что еще один фермер в Австралии обнаружил обломки Crew Dragon Фокус уже писал раньше.

[ + – ] Новый обломок обнаружил на своей земле австралийский фермер Джордан Хоббс. Вначале он принял прямоугольную металлическую плиту за обычный мусор и хотел выбросить ее на свалку Фото: ABC News

Хоббс связался с Брэдом Такером из Австралийского национального университета, который идентифицировал предыдущие обломки как те, которые принадлежат космическому кораблю SpaceX. К моменту обнаружения Хоббсом очередного обломка уже было известно о том, что на территории штата Новый Южный Уэльс фермеры обнаружили 3 части космического корабля.

[ + – ] Джордан Хоббс и Брэд Такер демонстрируют найденный обломок космического корабля Crew Dragon Фото: ABC News

То, что все 4 упавшие обломка принадлежат космическому кораблю компании SpaceX также подтвердили в Австралийском космическом агентстве. Представители SpaceX прилетели специально в Австралию, чтобы разобраться с инцидентом и также заявили, что упавшие обломки принадлежат их кораблю.

По словам Такера, скорее всего где-то на территории штата находятся и другие обломки, которые еще не обнаружены.

[ + – ] По словам Такера, скорее всего где-то на территории штата находятся и другие обломки, которые еще не обнаружены Фото: ABC News

Эксперт по космическому праву из Австралийского национального университета Кассандра Стир, считает, что SpaceX должна предупреждать о потенциальных рисках, которым могут подвергнутся жители Земли от падения подобных обломков.

Хотя в SpaceX заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, Джордан Хоббс относится к ситуации не так позитивно.

"Мы нормально не спали уже долгое время после того, как я нашел этот обломок. Мы не знаем, а вдруг еще что-то прилетит? К счастью у меня есть ковбойская шляпа, поэтому я не сильно этого боюсь, но думаю, что нужно носить мотоциклетный шлем", — говорит Хоббс.

Как уже писал Фокус новая ракета компании SpaceX взорвалась во время наземных испытаний.

Также Фокус писал о том, что SpaceX запустит в космос новый телескоп NASA за 3 млрд долларов, который может заменить телескоп Хаббл.