Падение космического корабля SpaceХ. В Австралии обнаружили новые обломки детища Илона Маска (фото)
В штате Новый Южный Уэльс фермеры обнаружили уже четвертый обломок космического корабля Crew Dragon.
Австралийские фермеры продолжают находить обломки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Этот корабль еще в ноябре 2020 года доставил на МКС очередной экипаж. В мае 2021 года корабль отстыковался от станции и вместе с астронавтами успешно приводнился Мексиканском заливе возле Флориды. Во время полета от корабля отделалась его часть, которая осталась на орбите в виде космического мусора. Этот мусор должен был сгореть в атмосфере Земли, но как показывают найденные обломки он сгорел не весь. Новый, четвертый по счету обломок космического корабля Crew Dragon обнаружил фермер в том же штате Новый Южный Уэльс, где упали предыдущие обломки, пишет Futurism.
Новый обломок обнаружил на своей земле австралийский фермер Джордан Хоббс. Вначале он принял прямоугольную металлическую плиту за обычный мусор и хотел выбросить ее на свалку. Но позже Хобссу в голову пришла мысль, что этот мусор может быть обломком того же космического корабля, о которых говорили в новостях до этого. О том, что еще один фермер в Австралии обнаружил обломки Crew Dragon Фокус уже писал раньше.
Хоббс связался с Брэдом Такером из Австралийского национального университета, который идентифицировал предыдущие обломки как те, которые принадлежат космическому кораблю SpaceX. К моменту обнаружения Хоббсом очередного обломка уже было известно о том, что на территории штата Новый Южный Уэльс фермеры обнаружили 3 части космического корабля.
То, что все 4 упавшие обломка принадлежат космическому кораблю компании SpaceX также подтвердили в Австралийском космическом агентстве. Представители SpaceX прилетели специально в Австралию, чтобы разобраться с инцидентом и также заявили, что упавшие обломки принадлежат их кораблю.
По словам Такера, скорее всего где-то на территории штата находятся и другие обломки, которые еще не обнаружены.
Эксперт по космическому праву из Австралийского национального университета Кассандра Стир, считает, что SpaceX должна предупреждать о потенциальных рисках, которым могут подвергнутся жители Земли от падения подобных обломков.
Хотя в SpaceX заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, Джордан Хоббс относится к ситуации не так позитивно.
"Мы нормально не спали уже долгое время после того, как я нашел этот обломок. Мы не знаем, а вдруг еще что-то прилетит? К счастью у меня есть ковбойская шляпа, поэтому я не сильно этого боюсь, но думаю, что нужно носить мотоциклетный шлем", — говорит Хоббс.
Как уже писал Фокус новая ракета компании SpaceX взорвалась во время наземных испытаний.
Также Фокус писал о том, что SpaceX запустит в космос новый телескоп NASA за 3 млрд долларов, который может заменить телескоп Хаббл.