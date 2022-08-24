Падіння космічного корабля SpaceX. В Австралії виявили нові уламки дітища Ілона Маска (фото)

У штаті Новий Південний Вельс фермери виявили вже четвертий уламок космічного корабля Crew Dragon.

Австралійські фермери продовжують знаходити уламки космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Цей корабель ще в листопаді 2020 року доставив на МКС черговий екіпаж. У травні 2021 року корабель відстикувався від станції та разом із астронавтами успішно приводнився в Мексиканській затоці біля Флориди. Під час польоту від корабля відділилася його частина, яка залишилася на орбіті у вигляді космічного сміття. Це сміття мало згоріти в атмосфері Землі, але, як показують знайдені уламки, воно згорло не все. Новий, четвертий за рахунком уламок космічного корабля Crew Dragon виявив фермер у тому самому штаті Новий Південний Вельс, де впали попередні уламки, пише Futurism.

[ + – ] Австралійські фермери продовжують знаходити уламки космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Цей корабель ще в листопаді 2020 року доставив на МКС черговий екіпаж. У травні 2021 року корабель відстикувався від станції і разом із астронавтами успішно приводнився в Мексиканській затоці біля Флориди. Фото: SpaceX

Новий уламок виявив на своїй землі австралійський фермер Джордан Гоббс. Спочатку він вирішив, що прямокутна металева плита — це звичайне сміття, і хотів викинути її на звалище. Але пізніше Гобссу на думку спало, що це сміття може бути уламком того ж космічного корабля, про який говорили в новинах до цього. Про те, що ще один фермер в Австралії виявив уламки Crew Dragon, Фокус уже писав раніше.

[ + – ] Новий уламок виявив на своїй землі австралійський фермер Джордан Гоббс. Спочатку він вирішив, що прямокутна металева плита — це звичайне сміття, і хотів викинути її на звалище. Фото: climate

Гоббс зв'язався з Бредом Такером із Австралійського національного університету, який ідентифікував попередні уламки як ті, що належать космічному кораблю SpaceX. На момент виявлення Гоббсом чергового уламка вже було відомо про те, що на території штату Новий Південний Вельс фермери виявили 3 частини космічного корабля.

[ + – ] Джордан Гоббс і Бред Такер демонструють знайдений уламок космічного корабля Crew Dragon Фото: climate

Те, що всі 4 уламки належать космічному кораблю компанії SpaceX, також підтвердили в Австралійському космічному агентстві. Представники SpaceX прилетіли спеціально в Австралію, щоб розібратися з інцидентом і також заявили, що уламки, що впали, належать їхньому кораблю.

За словами Такера, швидше за все, десь на території штату є й інші уламки, які ще не виявлені.

[ + – ] За словами Такера, швидше за все, десь на території штату є й інші уламки, які ще не виявлені Фото: climate

Експерт із космічного права з Австралійського національного університету Кассандра Стир вважає, що SpaceX повинна попереджати про потенційні ризики, яких можуть зазнати жителі Землі від падіння подібних уламків.

Хоча в SpaceX заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, Джордан Гоббс ставиться до ситуації не так позитивно.

"Ми нормально не спали вже довгий час після того, як я знайшов цей уламок. Ми не знаємо, а раптом ще щось прилетить? На щастя, у мене є ковбойський капелюх, тому я не сильно цього боюся, але думаю, що потрібно носити мотоциклетний шолом", — каже Гоббс.

Як уже писав Фокус, нова ракета компанії SpaceX вибухнула під час наземних випробувань.

Також Фокус писав про те, що SpaceX запустить у космос новий телескоп NASA за 3 млрд доларів, який може замінити телескоп "Габбл".