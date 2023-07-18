Загадочный объект, выброшенный на берег в Австралии: выяснилось, что это может быть (фото)

Появилась новая теория относительно происхождения необычного цилиндрического 2-метрового объекта, который обнаружили в Австралии.

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Металлический цилиндрический объект, размером с небольшой автомобиль, был обнаружен на отдаленном пляже в Австралии еще в воскресенье, 16 июля. И в тот день и в понедельник появилось много различных версий относительно происхождения загадочного цилиндра. Теперь же ученые пришли к выводу, что это может быть космический мусор, пишет Phys.

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В Австралии продолжается расследование инцидента, который связан с появлением на одном из пляжей в 250 км от города Перт, загадочного металлического 2-метрового цилиндра. Как уже писал Фокус, в воскресенье его обнаружил случайный прохожий. После этого на место прибыла полиция и оцепила данный район до установления происхождения объекта, который был выброшен на берег из воды.

После первоначального анализа объекта, согласно заявлению местной полиции, он не представляет угрозы для людей, хотя изначально его считали опасным. Но только, когда выяснится, что из себя представляет этот цилиндр, его смогут убрать с берега, заявили в полиции. Изначально появились теории о том, что странный объект может быть частью пассажирского самолета, но вскоре эта версия была опровергнута.

Появилась новая теория относительно происхождения необычного цилиндрического 2-метрового объекта, который обнаружили в Австралии Фото: phys.org

Согласно заявлению Австралийского космического агентства, скорее всего цилиндр является частью иностранной ракеты-носителя, то есть проще говоря космическим мусором, который упал на Землю. Сейчас австралийцы связались с космическими агентствами мира, чтобы установить его точное происхождение.

В то же время Андреа Бойд из Европейского космического агентства, считает, что этот необычный на первый взгляд предмет, является частью индийской ракеты-носителя. По словам Бойд, она и ее коллеги почти уверены в том, что, судя по форме и размеру, это двигатель одной из ступеней индийской ракеты-носителя, которую используют для выполнения различных космических миссий.

Согласно заявлению Австралийского космического агентства, скорее всего цилиндр является частью иностранной ракеты-носителя Фото: Nine

Также Бойд добавила, что пока точно не установлена принадлежность объекта, нельзя с уверенностью сказать, что данный космический мусор принадлежит Индии. Но в любом случае, какая бы страна не являлась владельцем этой ракеты, она должна нести ответственность за подобные действия.

То есть, согласно существующим соглашения о космосе, любая страна, которая проводит запуски своих ракет, должна отвечать за утилизацию обломков этих ракет, говорит Бойд.

Если говорить о индийской космической программе, то недавно Индия присоединилась к лунной космической гонке. На Луну была отправлена новая миссия в составе двух аппаратов, которые будут исследовать поверхность Луны. В чем уникальность данной миссии, Фокус уже писал.

Напоминаем, что в Великобритании приступили к созданию первого в мире действующего термоядерного двигателя для космических ракет. Если ученым удастся совершить такой научный прорыв, и этот двигатель действительно будет работать стабильно, то это может навсегда изменить космические полеты. Ведь на ракете с таким двигателем полет на Марс может занимать примерно в 3 раза меньше времени, чем предполагают ученые сейчас.