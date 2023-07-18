Загадковий об'єкт, викинутий на берег в Австралії: з'ясувалося, що це може бути (фото)

З'явилася нова теорія щодо походження незвичайного циліндричного 2-метрового об'єкта, який виявили в Австралії.

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Металевий циліндричний об'єкт, розміром з невеликий автомобіль, був виявлений на віддаленому пляжі в Австралії ще в неділю, 16 липня. І того дня, і в понеділок з'явилося багато різних версій щодо походження загадкового циліндра. Тепер же вчені дійшли висновку, що це може бути космічне сміття, пише Phys.

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В Австралії триває розслідування інциденту, пов'язаного з появою на одному з пляжів за 250 км від міста Перт загадкового металевого 2-метрового циліндра. Як уже писав Фокус, у неділю його виявив випадковий перехожий. Після цього на місце прибула поліція і оточила цей район до встановлення походження об'єкта, який був викинутий на берег з води.

Після початкового аналізу об'єкта, згідно із заявою місцевої поліції, він не становить загрози для людей, хоча спочатку його вважали небезпечним. Але тільки, коли з'ясується, що з себе представляє цей циліндр, його зможуть прибрати з берега, заявили в поліції. Спочатку з'явилися теорії про те, що дивний об'єкт може бути частиною пасажирського літака, але незабаром цю версію було спростовано.

З'явилася нова теорія щодо походження незвичайного циліндричного 2-метрового об'єкта, який виявили в Австралії Фото: phys.org

Згідно із заявою Австралійського космічного агентства, найімовірніше циліндр є частиною іноземної ракети-носія, тобто, простіше кажучи, космічним сміттям, яке впало на Землю. Наразі австралійці зв'язалися з космічними агентствами світу, щоб встановити його точне походження.

Водночас Андреа Бойд з Європейського космічного агентства, вважає, що цей незвичний на перший погляд предмет, є частиною індійської ракети-носія. За словами Бойд, вона та її колеги майже впевнені в тому, що, судячи за формою і розміром, це двигун одного зі ступенів індійської ракети-носія, яку використовують для виконання різних космічних місій.

Згідно із заявою Австралійського космічного агентства, найімовірніше циліндр є частиною іноземної ракети-носія Фото: Nine

Також Бойд додала, що поки точно не встановлено приналежність об'єкта, не можна з упевненістю сказати, що це космічне сміття належить Індії. Але в будь-якому разі, яка б країна не була власником цієї ракети, вона повинна нести відповідальність за подібні дії.

Тобто, згідно з наявними угодами про космос, будь-яка країна, яка проводить запуски своїх ракет, має відповідати за утилізацію уламків цих ракет, каже Бойд.

Якщо говорити про індійську космічну програму, то нещодавно Індія приєдналася до місячної космічної гонки. На Місяць було відправлено нову місію у складі двох апаратів, які досліджуватимуть поверхню Місяця. У чому унікальність цієї місії, Фокус уже писав.

Нагадуємо, що у Великій Британії приступили до створення першого у світі діючого термоядерного двигуна для космічних ракет. Якщо вченим вдасться здійснити такий науковий прорив, і цей двигун дійсно працюватиме стабільно, то це може назавжди змінити космічні польоти. Адже на ракеті з таким двигуном політ на Марс може займати приблизно в 3 рази менше часу, ніж припускають вчені зараз.