Може бути небезпечним: загадковий циліндр заввишки 2 метри викинуло на пляж (фото)

Металевий купол заввишки два метри з дротами, які звисають із нього, викинутий на берег, знайшов звичайний перехожий. Поліція охороняє об'єкт і закликає людей триматися якомога далі, адже він може бути небезпечним.

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Циліндричний об'єкт з дротами, які звисають із нього, змусив хвилюватися жителів Грін-Хеда на Середньому Західному узбережжі Західної Австралії. Співробітники поліції та представники влади намагатимуться зрозуміти, що це таке. Про це пише Daily Star.

Поліцейські повідомили, що підтримують зв'язок із Силами оборони Австралії в межах розслідування, але додали, що "не можуть підтвердити", чи причетні військові відомства до походження цього предмета. Як повідомляється, його знайшов перехожий на пляжі в районі Грін-Хед на Середньому Західному узбережжі Західної Австралії в неділю вдень.

"На пляж викинуло якийсь предмет. Наразі поліція намагається встановити тип і походження предмета", — повідомили в поліції.

Об'єкт розглядають як небезпечний, поки не буде встановлено його походження Фото: Nine

Влада заявила, що великий металевий предмет "не належав комерційному літаку". Поліція охороняє його та закликає людей триматися якомога далі.

"Співробітники поліції підтримують зв'язок із національними морськими партнерами для ідентифікації цього предмета. Ми хочемо запевнити громадськість, що активно співпрацюємо з різними державними та федеральними агентствами, щоб визначити походження та природу предмета. Розслідування триває, і до отримання додаткової інформації ми наполегливо просимо всіх утриматися від висновків", — заявив представник поліції.

Поліція додала, що об'єкт розглядають як небезпечний, поки не буде встановлено його походження.

"Людям, які перебувають у цьому районі, слід триматися на безпечній відстані. Ми вдячні населенню за терпіння та співпрацю під час розслідування", — додали співробітники поліції.

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