Блогер таємниче зник після того, як знайшов приховану печеру поруч із Зоною 51 (відео)

Ютубер Кенні Віч, який стверджував, що знайшов "приховану печеру" поруч із зоною 51. Чоловік встиг тричі вирушити до цього місця, перш ніж зник у листопаді 2014 року. Підписники просили його не повертатися і не входити в печеру.

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У США 47-річний блогер Кенні Віч таємниче зник після того, як виявив "приховану печеру" в пустелі неподалік від забороненої Зони 51. Прихильники теорій змов давно стверджують, що присутність армії на базі в Неваді якось пов'язана з інопланетянами. Про це пише Daily Star.

Опублікувавши свої знахідки на YouTube у 2014 році, чоловік закликав своїх послідовників простежити за його подальшими пошуками, але після третьої поїздки на це місце про нього більше нічого не було чути. Вважається, що блогер виявив приховану печеру поблизу забороненої зони й таємниче зник.

"Одного разу під час одного з моїх походів на базу ВПС Нелліс я знайшов приховану печеру. Вхід до неї мав форму ідеальної великої літери М. Я завжди заходжу в кожну печеру, яку знаходжу, але коли я почав входити конкретно в цю, все моє тіло почало вібрувати. Що ближче я підходив до входу в печеру, то сильнішою ставала вібрація. Раптово я дуже злякався і кинувся бігти звідти", — стверджував чоловік.

Чоловік опублікував свої знахідки на YouTube у 2014 році Фото: YouTube/@snakebitmgee

Тоді в американця ще вийшло повернутися з тієї поїздки, але 10 листопада 2014 року він вирушив назад, що стало його третьою і останньою подорожжю.

"Ні! Не повертайтеся туди. Якщо ви знайдете вхід у печеру, не входьте туди, ви не виберетеся", — написав один із його глядачів під відео.

Відтоді місцеперебування Кенні, телефон якого був знайдений біля входу в покинуту шахту, не було встановлено. Одна з підписниць його каналу представилася його дівчиною і стверджувала, що він міг накласти на себе руки. Шерьон Пілгрим вважає, що хлопець зробив це після "багаторічної боротьби з депресією", залишивши свій телефон, щоб його не могли відстежити.

"Він також не взяв із собою відеокамеру в цей одиночний похід. Вона була залишена у нього вдома. Тож у нього не було наміру що-небудь знімати", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що 80-річний чоловік стверджує, що не спав понад 60 років. Тхай Нгок народився в 1942 році і стверджує, що в 20 років захворів на сильну лихоманку. Чоловік вижив, але після цього він більше не міг спати. Про цей феномен говорять лікарі.

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