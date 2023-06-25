Навіть не здогадувалися: студенти потрапили в забитий підвал, який був замкнений роками

Група друзів вирішила відкрити підвал, який був замкнений відтоді, як вони переїхали у свій будинок у коледжі, і не могли повірити в те, що знайшли всередині.

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У США студентка Мідж ц її друзі вирішили відчинити замкнені двері підвалу у своєму будинку, які досі залишалися для них загадкою. Вони навіть не здогадувалися, що на них чекає всередині. Про це пише The Mirror.

Дівчина зі штату Індіана поділилася в TikTok незвичайною знахідкою в будинку коледжу. Вона та її друзі вважають, що вони точно знають, що було всередині замкненого приміщення.

"Наш підвал був забитий відтоді, як ми переїхали, і ви ніколи не здогадаєтеся, що ми знайшли всередині", — підписала своє відео студентка.

Пізніше дівчина пояснила, що оскільки це орендований будинок, а підвал був замкнений, вони вирішили, що це складське приміщення для їхнього господаря, і довгий час не наважувалися зазирнути всередину.

Мідж знімала, як її подруга увійшла в моторошнуватий підвал, вхід до якого був ззовні будинку, а решта з побоюванням чекали зовні. Дівчина потрапила прямо в павутину, але після того, як вони визнали це місце чистим і безпечним, інші друзі увійшли всередину, щоб дослідити моторошну частину будинку.

Озирнувшись, студенти швидко зрозуміли, що це "старе братство", з малюнками на стінах, на яких зображені популярні мультиплікаційні герої, як-от Смурфики. Всередині також було щось схоже на старий бар, на стійці якого все ще стояла порожня банка Red Bull.

На підлозі валялися білі двері, а інша частина кімнати виглядала дуже занедбаною.

Сотні людей прокоментували відео, і багато хто запропонував свої варіанти того, що їм слід зробити з цим приміщенням.

"Зробіть із нього місце для тусовок", — написав один із користувачів TikTok.

Інші глядачі зазначили, що це має дуже моторошний вигляд, написавши, що саме так починаються фільми жахів.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов записку для нащадків, яка була захована майже 50 років. Він звернувся до соціальних мереж, щоб поділитися своєю незвичайною знахідкою, яку він виявив незабаром після переїзду в новий будинок. Послання з побажанням на майбутнє змусило людей сумувати.

Також повідомлялося, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Часом колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші чи прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка справді викликає тривогу.