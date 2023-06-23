"Світ не став кращим": чоловік знайшов записку для нащадків, яка була захована майже 50 років

Чоловік звернувся до соціальних мереж, щоб поділитися своєю незвичайною знахідкою, яку він виявив незабаром після переїзду в новий будинок. Послання з побажанням на майбутнє змусило людей сумувати.

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Чоловік знайшов "несамовиту" записку, заховану від сторонніх очей майже на 50 років. Він розповів, як натрапив на стару газету, заховану в його новому будинку, коли оглядав його після переїзду. Про це пише The Mirror.

На перший погляд, він не надав цьому великого значення, але потім побачив записку Девіда і Гарольда, написану у верхній частині однієї зі сторінок.

"Цей папір був поміщений сюди Девідом Фічвогтом і Гарольдом Ремпертом 23 лютого 1974 року. Сподіваюся, світ стане кращим, коли ви знайдете це", — написав чоловік, поділившись своєю знахідкою на Reddit.

Копія газети Washington Star News вартістю 15 центів повідомляє: "FEO зважує імпорт бензину по 75 центів за галон", попереджаючи читачів про брак постачання. Однак це не було головною темою того дня 1974 року, оскільки перестрілка в аеропорту Балтимор-Вашингтон також потрапила на першу шпальту. Хоча користувачі Reddit оцінили оптимізм Девіда і Гарольда щодо майбутнього, багато хто стверджує, що зараз "гірше, ніж у 70-ті роки".

"Круто, хоча й сумно від того, що світ не став кращим", — написав один із користувачів форуму.

Тоді як більшість користувачів поділилися своїм здивуванням з приводу знахідки, інші вирішили, що ідея із запискою для майбутнього покоління вельми цікава.

"Це надихає мене піти й залишити одну з таких", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Часом колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші або прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка дійсно викликає тривогу.

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який разюче схожий на сучасний смартфон.