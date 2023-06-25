Даже не догадывались: студенты попали в заколоченный подвал, который был заперт годами

Группа друзей решила открыть подвал, который был заперт с тех пор, как они переехали в свой дом в колледже, и не могли поверить в то, что нашли внутри.

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В США студентка Мидж и ее друзья решили открыть запертую дверь подвала в своем доме, которая до сих пор оставалась для них загадкой. Они даже не догадывались, что их ждет внутри. Об этом пишет The Mirror.

Девушка из штата Индиана поделилась в TikTok необычной находкой в доме колледжа. Она и ее друзья считают, что они точно знают, что было внутри запертого помещения.

"Наш подвал был заколочен с тех пор, как мы переехали, и вы никогда не догадаетесь, что мы нашли внутри", — подписала свое видео студентка.

Позже девушка объяснила, что поскольку это арендованный дом, а подвал был заперт, они решили, что это складское помещение для их хозяина, и долгое время не решались заглянуть внутрь.

Мидж снимала, как ее подруга вошла в жутковатый подвал, вход в который был снаружи дома, а остальные с опаской ждали снаружи. Девушка попала прямо в паутину, но после того, как они сочли это место чистым и безопасным, остальные друзья вошли внутрь, чтобы исследовать жуткую часть дома.

Осмотревшись, студенты быстро поняли, что это "старое братство", с рисунками на стенах, изображающими популярных мультипликационных героев, таких как Смурфики. Внутри также было что-то похожее на старый бар, на стойке которого все еще стояла пустая банка Red Bull.

На полу валялась белая дверь, а остальная часть комнаты выглядела очень запущенной.

Сотни людей прокомментировали видео, и многие предложили свои варианты того, что им следует сделать с этим помещением.

"Сделайте из него место для тусовок", — написал один из пользователей TikTok.

Другие зрители отметили, что это выглядит очень жутко, написав, что именно так начинаются фильмы ужасов.

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