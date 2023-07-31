Таємничий об'єкт на березі в Австралії: з'явилися результати офіційного розслідування (фото)

Результати розслідування показали, що попередні припущення були правильними.

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У понеділок 31 липня було офіційно оголошено про те, що розслідування походження загадкового великого об'єкта, викинутого на берег в Австралії, завершилося. Як і передбачалося, цей об'єкт циліндричної форми є уламком ракети-носія, що належить Індії, пише Phys.

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Ще в середині липня на узбережжі західної частини Австралії, за дві години їзди на північ від міста Перт було виявлено невідомий об'єкт циліндричної форми, висотою приблизно 2 метри. Цей циліндр був вкритий черепашками, що свідчило про те, що він тривалий час перебував в океані. А потім морська стихія вирішила позбутися нежданого гостя.

У понеділок 31 липня було офіційно оголошено про те, що розслідування походження загадкового великого об'єкта, викинутого на берег в Австралії, завершилося Фото: phys.org

Поява цього об'єкта, фотографії якого розлетілися Інтернетом, викликала справжній ажіотаж і в результаті з'явилося безліч версій його походження. Деякі люди припускали, що це якась військова технологія або ж це уламки пасажирського авіалайнера. Спочатку представники Австралійського космічного агентства заявили про те, що найвірогідніше цей об'єкт є уламком ракети-носія, але ця ракета точно не австралійська.

Як уже писав Фокус, вчені з Європейського космічного агентства припустили, що форма і розмір цього загадкового об'єкта нагадують частину ракети-носія, яку використовує Індія.

Весь цей час тривало розслідування походження цього об'єкта і нарешті в понеділок, 31 липня, представники Австралійського космічного агентства оголосили про офіційні результати. Експерти заявили, що об'єкт циліндричної форми найімовірніше є уламком третьої ракети-носія PSLV, призначеної для виведення супутників на орбіту. Цю ракету використовує для своїх місій Індійська організація космічних досліджень.

Поява цього об'єкта, фотографії якого розлетілися Інтернетом, викликала справжній ажіотаж Фото: Nine

Стало також відомо, що 2-х метровий уламок ракети було переміщено на зберігання до спеціального приміщення. Водночас, згідно з повідомленням австралійських офіційних осіб, досі триває діалог із представниками Індії, щоб можна було отримати додаткові підтвердження озвученої версії.

Уже не вперше в Австралії знаходять уламки космічного сміття. Наприклад, у серпні минулого року, як уже писав Фокус, місцевий фермер виявив 3-метровий уламок космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, що належить Ілону Маску.

Трохи пізніше того ж місяця в Австралії виявили ще уламки цього ж космічного корабля, як уже писав Фокус.