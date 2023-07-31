Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Таємничий об'єкт на березі в Австралії: з'явилися результати офіційного розслідування (фото)

Загадковий циліндр Австралія
Фото: phys.org | Таємничий об'єкт на березі в Австралії: з'явилися результати офіційного розслідування

Результати розслідування показали, що попередні припущення були правильними.

Related video

У понеділок 31 липня було офіційно оголошено про те, що розслідування походження загадкового великого об'єкта, викинутого на берег в Австралії, завершилося. Як і передбачалося, цей об'єкт циліндричної форми є уламком ракети-носія, що належить Індії, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще в середині липня на узбережжі західної частини Австралії, за дві години їзди на північ від міста Перт було виявлено невідомий об'єкт циліндричної форми, висотою приблизно 2 метри. Цей циліндр був вкритий черепашками, що свідчило про те, що він тривалий час перебував в океані. А потім морська стихія вирішила позбутися нежданого гостя.

Загадковий циліндр, Австралія Fullscreen
У понеділок 31 липня було офіційно оголошено про те, що розслідування походження загадкового великого об'єкта, викинутого на берег в Австралії, завершилося
Фото: phys.org

Поява цього об'єкта, фотографії якого розлетілися Інтернетом, викликала справжній ажіотаж і в результаті з'явилося безліч версій його походження. Деякі люди припускали, що це якась військова технологія або ж це уламки пасажирського авіалайнера. Спочатку представники Австралійського космічного агентства заявили про те, що найвірогідніше цей об'єкт є уламком ракети-носія, але ця ракета точно не австралійська.

Як уже писав Фокус, вчені з Європейського космічного агентства припустили, що форма і розмір цього загадкового об'єкта нагадують частину ракети-носія, яку використовує Індія.

Весь цей час тривало розслідування походження цього об'єкта і нарешті в понеділок, 31 липня, представники Австралійського космічного агентства оголосили про офіційні результати. Експерти заявили, що об'єкт циліндричної форми найімовірніше є уламком третьої ракети-носія PSLV, призначеної для виведення супутників на орбіту. Цю ракету використовує для своїх місій Індійська організація космічних досліджень.

Загадковий циліндр, Австралія Fullscreen
Поява цього об'єкта, фотографії якого розлетілися Інтернетом, викликала справжній ажіотаж
Фото: Nine

Стало також відомо, що 2-х метровий уламок ракети було переміщено на зберігання до спеціального приміщення. Водночас, згідно з повідомленням австралійських офіційних осіб, досі триває діалог із представниками Індії, щоб можна було отримати додаткові підтвердження озвученої версії.

Уже не вперше в Австралії знаходять уламки космічного сміття. Наприклад, у серпні минулого року, як уже писав Фокус, місцевий фермер виявив 3-метровий уламок космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, що належить Ілону Маску.

Трохи пізніше того ж місяця в Австралії виявили ще уламки цього ж космічного корабля, як уже писав Фокус.