Почему инопланетяне не вступают в контакт с людьми: гипотеза зоопарка не понравится никому

По предположению Джона Аллена Болла, участки земли выделяют в качестве природных заповедников и оставляют племенам. И точно так же более развитые цивилизации могут не вмешиваться и наблюдать со стороны за жизнью на Земле.

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Суть парадокса Ферни сводится примерно к следующему: учитывая то, что Вселенная очень большая и вероятность того, что где-то может существовать жизнь, тогда возникает вопрос, почему внеземные цивилизации не вступают с нами в контакт? Об этом пишет IFL Science.

Возможно, люди посылают недостаточно цифровых сигналов в космос. С другой стороны, может быть во Вселенной распространена тенденция к самоуничтожению цивилизаций, то есть они исчезают еще до того, как достигнут достаточного уровня технологического развития.

В 1973 году Джон Аллен Болл изложил свою Гипотезу зоопарка. Идея в том, что пришельцы знают о нашем существовании, но прячутся.

"Я считают, что единственное объяснение тому очевидному невзаимодействю между "ними" и нами объясняется гипотезой, что они намеренно избегают контактов, а зону, в которой мы живем, рассматривают попросту как зоопарк", — отмечал Болл.

Точно так же, как люди выделяют участки земли в качестве природных заповедников и оставляют их племенам, и более развитые цивилизации могут не вмешиваться и наблюдать со стороны за жизнью на Земле, будто за животными в зоопарке.

По мере развития цивилизации — в технологическом или политическом отношении — они вступят в контакт. Но в этом случае есть вероятность поглощения и ассимиляции.

По словам Болла, нужно рассматривать только наиболее технологически развитые цивилизации, потому что они будут контролировать Вселенную.

Согласно гипотезе зоопарка, мы никогда их не найдем, потому что они не хотят этого и обладают технологическими возможностями, чтобы нам помешать. Таким образом, эту гипотезу в принципе не удастся подтвердить будущими наблюдениями.

Боллу эта идея не нравилась, он назвал ее "психологически неприятной". По его словам, подобные теории в истории науки часто оказывались верными.

Но вот, по гипотезе Темного леса, если существует хотя бы одна цивилизация, одержимая разрушением, тогда всем остальным цивилизациям стоит прятаться, чтобы не привлечь внимание.

Напомним, что разработан ИИ-алгоритм для обнаружения пришельцев с точностью 90%.

Также сообщалось, что на спутнике Юпитера все же может быть жизнь, поскольку ученые обнаружили необходимый для этого элемент.