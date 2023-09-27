Чому інопланетяни не вступають у контакт із людьми: гіпотеза зоопарку не сподобається нікому

За припущенням Джона Аллена Болла, ділянки землі виділяють як природні заповідники та залишають племенам. Так само більш розвинені цивілізації можуть не втручатися і спостерігати з боку за життям на Землі.

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Суть парадокса Ферні зводиться приблизно до такого: з огляду на те, що Всесвіт дуже великий і є вірогідність того, що десь може існувати життя, тоді постає питання, чому позаземні цивілізації не вступають з нами в контакт? Про це пише IFL Science.

Можливо, люди посилають недостатньо цифрових сигналів у космос. З іншого боку, можливо, у Всесвіті поширена тенденція до самознищення цивілізацій, тобто вони зникають ще до того, як досягнуть достатнього рівня технологічного розвитку.

У 1973 році Джон Аллен Болл виклав свою Гіпотезу зоопарку. Ідея в тому, що прибульці знають про наше існування, але ховаються.

"Я вважаю, що єдине пояснення тієї очевидної невзаємодії між "ними" і нами пояснюється гіпотезою, що вони навмисно уникають контактів, а зону, в якій ми живемо, розглядають просто як зоопарк", - зазначав Болл.

Як люди виділяють ділянки землі як природні заповідники й залишають їх племенам, так само і більш розвинені цивілізації можуть не втручатися і спостерігати з боку за життям на Землі, ніби за тваринами в зоопарку.

У міру розвитку цивілізації — у технологічному або політичному відношенні — вони вступлять у контакт. Але в цьому випадку є ймовірність поглинання й асиміляції.

За словами Болла, потрібно розглядати тільки найбільш технологічно розвинені цивілізації, тому що вони контролюватимуть Всесвіт.

Згідно з гіпотезою зоопарку, ми ніколи їх не знайдемо, тому що вони не хочуть цього і володіють технологічними можливостями, щоб нам завадити. Таким чином, цю гіпотезу в принципі не вдасться підтвердити майбутніми спостереженнями.

Боллу ця ідея не подобалася, він назвав її "психологічно неприємною". Але, за його словами, подібні теорії в історії науки часто виявлялися правильними.

Але ось, за гіпотезою Темного лісу, якщо існує хоча б одна цивілізація, одержима руйнуванням, тоді всім іншим цивілізаціям варто ховатися, щоб не привернути увагу.

Нагадаємо, що розроблено AI-алгоритм для виявлення прибульців із точністю 90%.

Також повідомлялося, що на супутнику Юпітера все ж може бути життя, оскільки вчені виявили необхідний для цього елемент.