Вода способна убивать. Что такое водная интоксикация и чем она опасна

Ученые рассказали, почему потребление слишком большого количества питьевой воды может привести к отравлению, а порой даже смерти.

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На прошлой неделе внимание общественности привлекло интервью звезды "Стражей Галактики" Криса Пратта, в котором он утверждает, что частью его тренировок по фитнесу было ежедневное потребление невероятного количества воды в день — по сути, он выпивал стакан воды на каждый фунт своего веса, пишет IFLScience.

Это заявление вызвало резонанс в обществе и заставило медиков со всего мира в очередной раз напомнить о том, что потребление большого количества воды может обернуться интоксикацией, а в самых тяжелых случаях даже смертью.

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По словам доктора медицинских наук, медицинского токсиколога и врача неотложной помощи Райана Марино, водная интоксикация или водное отравление — порой смертельный результат потребления слишком большого количества воды за слишком короткий период времени без восполнения электролитов и минералов, в том числе, натрия, кальция и калия, необходимых нашему организму для нормального функционирования. Кроме того, водная интоксикация может быть вызвана заболеваниями печени и почек, в результате которых в организме человека задерживается вода.

Например, известен случай, когда 64-летняя женщина вечером компульсивно выпила 30-40 стаканов воды. В результате врачи не смогли помочь пациентке и она умерла в результате развития острой дилюционной гипонатриемии (низкое содержание натрия), вызывающего неврологические симптомы из-за движения воды в клетки мозга в ответ на падение внеклеточной осмоляльности.

Дело в том, что когда вода попадает в клетки головного мозга, они набухают, вызывая симптомы интоксикации, в том числе:

спутанность сознания;

дезориентация;

тошнота;

рвота.

Без оказания своевременного лечения это может привести к бреду, судорогам, а порой и смерти. Отметим, что отравление водой в действительности встречается чрезвычайно редко, а смертельная водная интоксикация еще реже. Однако медики настаиваю, что человеку необходимо потреблять обычное количество воды, а не по стакану на каждый фунт своего веса.

Ученые также отмечают, что водная интоксикация, как правило, встречается у людей, потребляющих большое количество алкоголя, а также во время длительных физических упражнений, чувства сильной жажды, а также на соревнованиях по питью воды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали идеальное количество воды, необходимое человеку в день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.