Забудьте про 8 стаканов. Ученые назвали идеальное количество воды, необходимое человеку в день

Исследование показывает, что предыдущие рекомендации были слишком завышены.

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Ранее ученые рекомендовали людям выпивать около 2 литров воды в день, чтобы поддерживать водный баланс и здоровье организма. Однако новое исследование предполагает, что этот показатель слишком завышен и в действительности многим из нас вовсе не нужно выпивать по 8 стаканов воды в день, пишет Daily Mail.

Предыдущие исследования были основаны на опросах небольших групп людей. Однако в новом исследовании свои усилия объединили чуть более 90 ученых из разных уголков мира. Все они сотрудничали, чтобы измерить оборот воды в организме человека, использовав новый метод.

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В общей сложности в исследовании приняли участие более 5,5 тысяч человек в возрасте от 8 дней до 96 лет из более двух десятков стран. В ходе исследования участникам необходимо было выпить отмеренное количество воды, обогащенной дейтрием, который присутствует в организме человека естественным образом и не несет угрозы. После исследователи измерили с какой скоростью дейтрий исчезает из организма, то есть по сути измерили скорость процесса круговорота воды в организме человека.

Анализ показывает, что людям, проживающим в более жарких и влажных регионах и больших высотах, а также спортсменам, беременным и кормящим женщинам необходимо больше воды из-за того, что скорость ее оборота в организме выше.

По словам одного из авторов исследования профессора Джона Спикмана из Абердинского университета, важно помнить, что оборот воды вовсе не равен потребности в питьевой воды — дело в том, что большинство пищевых продуктов также содержат воду. В результате значительное количество воды обеспечивается лишь пищей. Например, у мужчин в возрасте около 20 лет оборот воды составляет около 4,2 л в день, однако ему вовсе не нужно выпивать такое же количество воды в сутки — достаточно будет около 3,6 литров воды.

Результаты исследования показывают, что распространенное мнение о том, что всем нам необходимо выпивать по 8 стаканов воды в день слишком высоко для большинства. Новые расчеты показывают, что среднестатистическому мужчине среднего возраста необходимо выпивать 1,6-1,8 литра воды в день, женщине — 1,3-1,4. При этом людям в возрасте 80 лет потребуется до 1,1 литров воды в день.

Исследователи отмечают, что объем воды во многом зависит от того, какую пищу мы едим. Кроме того, в дневную норму воды в день также следует включать кофе, чай, соки и другие напитки, которые мы употребляем.

По словам соавтора исследования Дейла Шоллера из Университета Висконсин-Мэдисон, данная исследование является наиболее обширным и наиболее точным из всех ранее проводимых. Исследователи пришли к выводу, что потребление 8 стаканов воды в день, вероятнее всего, не навредит организму человека, однако и пользы не принесет.

Ранее Фокус писал о том, что британский гид проверил на себе, сколько на самом деле человек может прожить без воды.