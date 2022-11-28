Забудьте про 8 склянок. Вчені назвали ідеальну кількість води, необхідну людині на день

Дослідження показує, що попередні рекомендації були надто завищені.

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Раніше вчені рекомендували людям випивати близько 2 літрів води на день, щоб підтримувати водний баланс та здоров'я організму. Однак нове дослідження припускає, що цей показник надто завищений і насправді багатьом із нас зовсім не потрібно випивати по 8 склянок води на день, пише Daily Mail.

Попередні дослідження ґрунтувалися на опитуваннях невеликих груп людей. Однак у новому дослідженні свої зусилля поєднали трохи більше 90 вчених із різних куточків світу. Всі вони співпрацювали, щоб виміряти обіг води в організмі людини, використавши новий метод.

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Загалом у дослідженні взяли участь понад 5,5 тисяч осіб віком від 8 днів до 96 років із понад двох десятків країн. У процесі дослідження учасникам необхідно було випити відмірену кількість води, збагаченої дейтрієм, який є в організмі людини природним чином і не несе загрози. Після цього дослідники виміряли з якою швидкістю дейтрій зникає з організму, тобто по суті виміряли швидкість процесу кругообігу води в організмі людини.

Аналіз показує, що людям, які проживають у більш жарких і вологих регіонах і великих висотах, а також спортсменам, вагітним і жінкам, що годують, необхідно більше води через те, що швидкість її обороту в організмі вище.

За словами одного з авторів дослідження професора Джона Спікмана з Абердинського університету, важливо пам'ятати, що обіг води зовсім не дорівнює потребі у питній воді — річ у тому, що більшість харчових продуктів також містять воду. В результаті значна кількість води забезпечується лише їжею. Наприклад, у чоловіків у віці близько 20 років оборот води становить близько 4,2 л на день, проте йому зовсім не потрібно випивати таку ж кількість води на добу — достатньо буде близько 3,6 літра води.

Результати дослідження показують, що поширена думка про те, що всім нам необхідно випивати по 8 склянок води на день надто високою для більшості. Нові розрахунки показують, що середньостатистичного чоловіка середнього віку необхідно випивати 1,6-1,8 літра води на день, жінці — 1,3-1,4. При цьому людям віком 80 років знадобиться до 1,1 літрів води на день.

Дослідники зазначають, що обсяг води багато в чому залежить від того, яку їжу ми їмо. Крім того, до денної норми води в день також слід включати каву, чай, соки та інші напої, які ми вживаємо.

За словами співавтора дослідження Дейла Шоллера з Університету Вісконсин-Медісон, дане дослідження є найбільшим і найточнішим з усіх раніше проведених. Дослідники дійшли висновку, що споживання 8 склянок води на день, найімовірніше, не зашкодить організму людини, проте й користі не принесе.

Раніше Фокус писав про те, що британський гід перевірив на собі, скільки насправді людина може прожити без води.