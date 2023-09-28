Чистая до скрипа. Ученые рассказали, почему после умывания наша кожа становится стянутой

Очищение является важной частью ежедневного ухода, но порой оно также способно вызывать не самые приятные ощущения.

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Большинству из нас знакомо ощущение, когда после умывания мы вовсе не можем насладиться ощущением чистоты кожи, из-за того, что нас преследует чувство стянутости. Косметические компании то и дело придумывают различные средства, которые позволят нам избавиться от этого ощущения, но почему оно вообще появляется до сих пор не было понятно, пишет IFLScience.

В новом исследовании исследователи сосредоточились на поисках механизмов, которые вызывают это странное ощущение, а также того, что поможет косметическим компаниям улучшить наш ежедневный процесс очищения кожи.

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Ученые отмечают, что ощущение стянутости кожи возникает из-за того, что очищающие средства удаляют с нее часть липидов, которые помогают коже сохраняться влажной. В результате внешний слой нашей кожи, роговой слой, сжимается.

Ранее ученые уже предупреждали, что в этом процессе, вероятно, задействован определенный тип сенсорных рецепторов кожи, механорецепторы. В ходе исследования команда совместила лабораторные эксперименты, компьютерное моделирование и данные испытаний на людях.

Изначально ученые нанесли 6 разных очищающих и 9 увлажняющих средств на образцы донорской кожи, полученные со щек, лба и живота. После этого они измерили изменения в роговом слое после применения средства. Далее команда использовала данные об изменениях и подключила их к модели кожи человека, предсказывающей сигналы, которые механорецепторы будут посылать мозг. Простыми словами, компьютерная модель предсказывала, сможет ли очищающее или увлажняющее средство заставить человека испытать чувство стянутости кожи.

Чтобы убедиться в точности компьютерного моделирования, ученые сравнили результаты с данными испытаний на людях, в ходе которых реципиенты тестировали очищающие и увлажняющие средства, а затем сообщали, насколько стянутой по ощущениям была их кожа.

По словам одного из авторов исследования Рейнхольда Даускардта, результаты исследования стали подтверждением того, что в момент очищения кожи роговой слой сжимается, а механические силы этого процесса действительно обнаруживаются механорецепторами, расположенными глубже в коже. Рецепторы передают эту информацию в мозг и он распознает сигнал как "чувство стянутости".

Это открытие интересно само по себе, однако ученые надеются, что их результаты также помогут косметическим компаниям создать новые продукты, которые избавят клиентов от этого не самого приятного чувства.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали уникальную "биологическую одежду".