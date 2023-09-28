Запуск миссии НАСА к астероиду "Психея" состоится через неделю

Это будет восьмая миссия мощной ракеты-носителя SpaceX, дебютный запуск которой состоялся в феврале 2018 года, и первая для НАСА.

Related video

Космический корабль НАСА "Психея" сейчас проходит подготовку перед запланированным стартом в октябре. Раката-носитель Falcon Heavy должна доставить корабль НАСА Psyche к астероиду "Психея", старт миссии из Космического центра им. Кеннеди во Флориде запланировал на 5 октября. Об этом сообщает Space.com.

Это будет восьмая миссия мощной ракеты-носителя SpaceX, дебютный запуск которой состоялся в феврале 2018 года, и первая для НАСА.

Окно запуска продлится до 25 октября, поскольку в силу обстоятельств НАСА и SpaceX, возможно, понадобится дополнительное время.

Возможное промедление с запуском миссии на "Психею" может стать уже не первым. Изначально планировалось, что старт миссии должен был состояться в прошлом году. Однако его отсрочили после того, как были обнаружены проблемы с программным обеспечением на борту космического корабля.

После того, как он оторвется от земли, "Психея" направится к одноименному астероиду — металлическому объекту шириной 280 км в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Ожидается, что космический корабль прибудет к месту назначения в 2029 году. Исследователи допускают, что Психея могла быть обнаженным ядром протопланеты, чьи каменистые внешние слои сорвались во время одного или нескольких столкновений.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть эти первые изображения", — отмечала во время пресс-конференции в начале сентября Лори Глейз, возглавляющая в НАСА Отдел планетарных наук.

По ее словам, эти кадры металлического астероида вблизи будут впечатляющими.

Напомним, что на контейнере с образцами астероида Бенну обнаружили таинственную черную пыль.

Ранее ученые рассказали, что будет с грунтом, собранным на астероиде Бенну.