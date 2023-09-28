Запуск місії НАСА до астероїда "Психея" відбудеться за тиждень

Це буде восьма місія потужної ракети-носія SpaceX, дебютний запуск якої відбувся в лютому 2018 року, і перша для НАСА.

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Космічний корабель НАСА "Психея" зараз проходить підготовку перед запланованим стартом у жовтні. Ракетоносій Falcon Heavy має доставити корабель НАСА Psyche до астероїда "Психея", старт місії з Космічного центру ім. Кеннеді у Флориді запланували на 5 жовтня. Про це повідомляє Space.com.

Це буде восьма місія потужної ракети-носія SpaceX, дебютний запуск якої відбувся в лютому 2018 року, і перша для НАСА.

Вікно запуску триватиме до 25 жовтня, оскільки через обставини НАСА і SpaceX, можливо, знадобиться додатковий час.

Можливе зволікання із запуском місії на "Психею" може стати вже не першим. Спочатку планувалося, що старт місії мав відбутися минулого року. Однак його відтермінували після того, як було виявлено проблеми з програмним забезпеченням на борту космічного корабля.

Після того, як він відірветься від землі, "Психея" попрямує до однойменного астероїда — металевого об'єкта завширшки 280 км у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Очікується, що космічний корабель прибуде до місця призначення у 2029 році. Дослідники припускають, що Психея могла бути оголеним ядром протопланети, чиї кам'янисті зовнішні шари зірвалися під час одного або декількох зіткнень.

"Я з нетерпінням чекаю можливості побачити ці перші зображення", — зазначала під час пресконференції на початку вересня Лорі Глейз, яка очолює в НАСА Відділ планетарних наук.

За її словами, ці кадри металевого астероїда зблизька будуть вражати.

Нагадаємо, що на контейнері зі зразками астероїда Бенну виявили таємничий чорний пил.

Раніше вчені розповіли, що буде з ґрунтом, зібраним на астероїді Бенну.