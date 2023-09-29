Научная интрига: ученые обнаружили скрытые помещения в пирамиде Сахуры (фото)

Во время исследования пирамиды Сахуры в Абусире ученые обнаружили скрытые комнаты. Исследователи считают, что эти помещения были кладовыми, однако что именно в них хранилось, неизвестно.

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Пирамида Сахуры, построенная 4400 лет назад, недавно стала центром научной интриги. В рамках комплексной программы по консервации и реставрации ученые обнаружили секретные комнаты, о которых не знали раньше, пишет Daily Mail.

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Возведенная в конце 26 — 25 века до н. э., пирамиду заказали для Сахуры также известного как Сахуре, второго фараона Пятой династии и первого правителя, похороненного в Абусире. Исторические свидетельства описывают правление Сахуры как эпоху спокойствия и процветания. В частности, фараон занимался торговлей с иностранными государствами, создал грозный военно-морской флот и руководил бурной горнодобывающей деятельностью.

Пирпмида построена более 4400 лет назад в честь египетского фараона Пятой династии Сахуры Фото: Mohamed Khaled

Первые раскопки пирамиды провел в 1836 году Джон Перринг, инженер на службе полковника Говарда Вайса, а затем их продолжил египтолог Людвиг Борхардт в 1907 году. Теперь, более века спустя, ученые снова вошли в это древнее сооружение.

Правление Сахуры было отмечено миром и процветанием Фото: Mohamed Khaled

Сначала перед командой стояла задача стабилизировать основание пирамиды, чтобы предотвратить потенциальный обвал, а затем с помощью 3D лазерного сканирования тщательно исследовать ее внутри. Эта передовая технология способствовала созданию исчерпывающих картографических изображений, охватывающих как внешний рельеф, так и коридоры и камеры внутри. Самое важное то, что во время сканирования обнаружили скрытый проход, который ведет к восьми до сих пор неоткрытым комнатам, вероятно, складским помещениям.

Пирамида Сахуры построена в конце 26 — 25 веке до н. э. для Сахуры, второго царя Пятой династии и первого царя, которого похоронили в Абусире

Потолок и пол этих комнат подверглись значительному разрушению, поэтому установить, что именно в них хранилось, трудно.

"Во время реставрации достигли баланса между сохранением и презентацией, чтобы обеспечить структурную целостность помещений, делая их доступными для будущих исследований и, возможно, для общественности", — пояснила команда.

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Последствия этого открытия глубокие: кроме непосредственной интриги относительно их содержания, эти кладовые имеют потенциал для разгадки древних загадок, окружающих пирамиду Сахуры. По словам исследовательской группы, "ожидается, что открытие и реставрация хранилищ революционизирует взгляд на историческое развитие пирамидных структур и бросит вызов существующим парадигмам в этой области".

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