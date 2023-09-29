"Размером с 17 футбольных полей": в новый сериал Netflix попали кадры с НЛО в Техасе (видео)

По словам исследователя НЛО Роберта Пауэлла, в рамках его работ по изучению "Стивенвиллского НЛО" в Техасе властям США пришлось во второй раз в истории обнародовать данные радаров по запросу, согласно федеральному акту "О свободе информации" (FOIA).

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В течение пяти месяцев после Хэллоуина 2007 года более 300 американцев в 150 км от Международного аэропорта Даллас/Форт-Уэрт замечали необычные объекты в небе. По их словам, это было гигантское НЛО "дельтовидной формы". Об этом сообщает The Daily Mail.

Оценки размеров варьировались от "более 100 метров до 1,5 км в длину". Большое "V-образное образование" с семью оранжево-красными огнями парило над главными автомагистралями и затем бесшумно унеслось за горизонт.

В новом документальном сериале от Netflix "Встречи с НЛО" предоставлены свежие подробности, касающиеся упомянутого объекта, свидетелями которого стали более 300 местных жителей.

В четырехсерийном фильме, снятом Стивеном Спилбергом, приводятся свидетельства очевидцев, т.н. "контактеров" и инженера-нанотехнолога, чье расследование помогло зафиксировать гигантское НЛО с помощью радиолокационных данных Федерального управления гражданской авиации (FAA).

По словам исследователя НЛО Роберта Пауэлла, в рамках его работ по изучению "Стивенвиллского НЛО" в Техасе FAA пришлось во второй раз в истории обнародовать данные радаров после запроса, согласно федеральному акту "О свободе информации" (FOIA).

После того случая было еще несколько подобных инцидентов в Техасе. Один из наиболее медийных произошел 8 января 2008 года, когда 19 свидетелей наблюдали НЛО, которое пролетело к западу от Дублина и вернулось обратно, преследуемое американскими истребителями.

Пилот и контактер Стивен Аллен

Пилот и бизнесмен Стивен Аллен рассказывал гражданским исследователями из Mutual UFO Network (MUFON) о том, что НЛО было одним крупным объектом "в милю длиной и шириной в полмили", одно бесшумно двигалось на высокой скорости.

На обратном пути размеры НЛО уже описывали как 17 футбольных полей, а преследовавшая его авиация превысила скорость звука.

НЛО в США

По оценкам еще одного свидетеля, местного офицера полиции, площадь НЛО примерно соответствовала четырем городским кварталам. Еще у него были два крупных фонаря.

Об НЛО в 2008 году писали Associated Press и Los Angeles Times.

Напомним, что погранслужба США без дополнительных объяснений выложила 10 роликов с НЛО, а экс-офицер разведки признал угрозу.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало первый отчет об НЛО.