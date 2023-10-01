Туманное будущее. Гольфстрим действительно ослабевает, но что произойдет дальше — неизвестно

Исследователи нашли подтверждение того, что скорость движения "главной артерии Земли" замедляется, и это пугает.

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Интенсивные волны тепла, рекордные температуры и масштабные лесные пожары доказывают, что климатический кризис на Земле наступил и первые его последствия мы уже может наблюдать. Ранее исследователи также заявили о том, что Гольфстрим начал неумолимо ослабевать, и это тоже является последствием климатического кризиса, пишет Science Aalert.

В новом исследовании ученые из Океанографического института Вудс-Хоул и Университета Майами не только нашли подтверждение тому, что Гольфстрим в действительности замедляется, но также сосредоточились на понимании того, почему это происходит.

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Гольфстрим по сути своей является одной из крупнейших погодных систем на нашей планете, когда он претерпевает изменения, меняется и климат Земли. В ходе исследования ученые проанализировали данные Флоридского пролива за 40 лет, в том числе речь идет об измерении объема морской воды, транспортируемой через регион за все время.

Результаты исследования показывают, что общий объем воды, переносимой Гольфстримом, за последние 40 лет сократился минимум на 4%. Авторы исследования отмечают, что полученные ими результаты, являются первым "убедительным, недвусмысленным наблюдательным доказательством" замедления потока. Отметим, в данном исследовании ученые не изучали причины ослабления Гольфстрима, однако полагают, что с 99% вероятностью, это замедление не является случайным событием.

В исследовании рассматривались текущие потоки вокруг Флориды Фото: Geophysical Research Letters

По словам соавтора исследования, физического океанографа Криса Пикуча, данные позволяют утверждать, что замедление действительно происходит прямо сейчас, однако ученые все еще не могут сказать в какой степени оно связано с изменением климата или является ли оно естественным.

Команда отмечает, что в своей работе они использовали данные, собранные спутниками, подводными кораблями и полевыми записями, а затем включили их в сложную байевскую модель, которая рассчитывает вероятности и неопределенности с высокой степенью точности.

По словам Пикуча, результаты являются весьма тревожными и в очередной раз демонстрируют, насколько важны долгосрочные наблюдения за океаном. Подводя итоги команда заявила, что Гольфстрим действительно ослабевает и наиболее вероятным виновником является глобальное потепление, однако они также отметили, что попросту неуверенны в том, что произойдет дальше. Предположительно замедление Гольфстрима может привести к экстремальным погодным явлениям, повышению средней глобальной температуре и более высокому уровню осадков.

Кроме того, ученые убеждены, что ухудшение климатического кризиса повлечет за собой обратную реакцию, что вызовет дальнейшее нарушение погодных систем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.