Убегают "на высоких скоростях". Обнаружено, что простые черви способны испытывать страх

Как бы невероятно это не казалось, исследователи считают, что извилистые круглые черви могут испытывать базовые животные эмоции.

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У них нет глаз, позвоночника и даже мозга, но, похоже, они вполне способны переживать самые базовые животные эмоции, такие как страх. По крайней мере к такому выводу пришли ученые в новом исследовании, пишет Science Alert.

В недавних исследованиях команда из Городского университета Нагои в Японии и Северо-Восточного университета в США сосредоточились на изучении нематод Caenorhabditis elegans, то есть простых круглых червей. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эти существа способны демонстрировать стойкую негативную реакцию на быстрый электрический заряд.

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Исследователи наблюдали, как в течение многих минут после получения короткого и резкого заряда этот вид продолжал "убегать" на высоких скоростях в лаборатории. Авторы исследования отмечают, что длительная реакция, которая выглядит как "побег червя", свидетельствует о состоянии мозга, напоминающем страх. При этом продолжительность и тяжесть состояния червя, вероятно, регулируются особым нейронным контуром в его простой нервной системе, а вовсе не прямой стимуляцией двигательной системы.

Команда отмечает, эти свойства недавно были признаны важными характеристиками эмоций, что позволяет предположить, что реакция червей на электрический шок может быть отражением формы эмоций, близкой к страху.

Авторы исследования отмечают, что полученные ими результаты дополняют продолжающуюся дискуссию о том, могут ли беспозвоночные в действительности испытывать базовые эмоции. Ранее ученые уже проводили эксперименты на раках, шмелях и плодовых мушках, пытаясь понять, могут ли беспозвоночные в действительности испытывать положительные или отрицательные когнитивные состояния в зависимости от стимулов. Основная проблема заключается в том, что не существует способа объективно измерить эмоции. Поэтому некоторые ученые считают, что в этом контексте нам следует полностью отказаться от использования этого термина.

Ученые отмечают, что реакция животного на стимул может быть физиологической, когнитивной или поведенческой, но она должна соответствовать четырем основным критериям, чтобы считаться эмоциональной:

сохраняется после исчезновения стимула; увеличивается или уменьшается в зависимости от степени действия стимула; доминирует над другими поведенческими реакциями; последовательна в зависимости от типа стимула.

Авторы исследования считают, что реакция червей в эксперименте соответствует минимум трем из четырех критериев, что предполагает, что она все же может быть эмоциональной. Впрочем, в текущем исследовании ученые использовали лишь электрошок, а потому у ученого сообщества все еще остаются сомнения.

К слову, авторы исследования также повторили шоковые эксперименты с червями, которые были неспособны вырабатывать нейропептиды, эквивалентные человеческим гормонам, черви дольше оставались в состоянии высокой скорости. Но потребуются дополнительные эксперименты, чтобы поставить точку в этом споре.

Ранее Фокус писал о том, что российские ученые пробудили 46 000-летнего червя, и готовятся "воскрешать" людей.