Тікають "на високих швидкостях". Виявлено, що прості черв'яки здатні відчувати страх

Хоч би як неймовірно це здавалося, дослідники вважають, що звивисті круглі черв'яки можуть відчувати базові тваринні емоції.

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У них немає очей, хребта і навіть мозку, але, схоже, вони цілком здатні переживати найбазовіші тваринні емоції, такі як страх. Принаймні такого висновку дійшли вчені в новому дослідженні, пише Science Alert.

У нещодавніх дослідженнях команда з Міського університету Нагої в Японії та Північно-Східного університету в США зосередилися на вивченні нематод Caenorhabditis elegans, тобто простих круглих черв'яків. Результати дослідження свідчать про те, що ці істоти здатні демонструвати стійку негативну реакцію на швидкий електричний заряд.

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Дослідники спостерігали, як протягом багатьох хвилин після отримання короткого та різкого заряду цей вид продовжував "тікати" на високих швидкостях у лабораторії. Автори дослідження зазначають, що тривала реакція, яка має вигляд "втечі хробака", свідчить про стан мозку, що нагадує страх. При цьому тривалість і тяжкість стану хробака, ймовірно, регулюються особливим нейронним контуром у його простій нервовій системі, а зовсім не прямою стимуляцією рухової системи.

Команда зазначає, ці властивості нещодавно були визнані важливими характеристиками емоцій, що дає змогу припустити, що реакція черв'яків на електричний шок може бути відображенням форми емоцій, близької до страху.

Автори дослідження зазначають, що отримані ними результати доповнюють дискусію про те, чи можуть безхребетні насправді відчувати базові емоції. Раніше вчені вже проводили експерименти на раках, джмелях і плодових мушках, намагаючись зрозуміти, чи можуть безхребетні насправді відчувати позитивні або негативні когнітивні стани залежно від стимулів. Основна проблема полягає в тому, що не існує способу об'єктивно виміряти емоції. Тому деякі вчені вважають, що в цьому контексті нам слід повністю відмовитися від використання цього терміна.

Науковці зазначають, що реакція тварини на стимул може бути фізіологічною, когнітивною або поведінковою, але вона має відповідати чотирьом основним критеріям, щоб вважатися емоційною:

зберігається після зникнення стимулу; збільшується або зменшується залежно від ступеня дії стимулу; домінує над іншими поведінковими реакціями; послідовна залежно від типу стимулу.

Автори дослідження вважають, що реакція черв'яків в експерименті відповідає щонайменше трьом із чотирьох критеріїв, що припускає, що вона все ж таки може бути емоційною. Утім, у поточному дослідженні вчені використовували лише електрошок, а тому в наукової спільноти все ще залишаються сумніви.

До слова, автори дослідження також повторили шокові експерименти з черв'яками, які були нездатні виробляти нейропептиди, еквівалентні людським гормонам, черв'яки довше залишалися в стані високої швидкості. Але потрібні додаткові експерименти, щоб поставити крапку в цій суперечці.

Раніше Фокус писав про те, що російські вчені пробудили 46 000-річного хробака, і готуються "воскрешати" людей.