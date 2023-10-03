Пришельцы в океане. Ученые идентифицировали существо в виде шара с 1000 загадочных организмов (фото)

Потребовалось 5 лет и кропотливая работа, чтобы разгадать тайну этого морского существа, похожего на инопланетянина.

Related video

Удивительный морской обитатель, не похожий ни на что на Земле, с тысячами организмов в форме сперматозоидов в "брюхе", был впервые пойман у берегов Японии еще в 2018 году. Тогда биологи тщательное изучили организм, но так и не смогли понять, что это такое, пишет Daily Mail.

Потребовалось 5 лет, чтобы ученые наконец-то раскрыли тайну этого загадочного крошечного морского пловца. Изначально ученые полагали, что перед их глазами ранее неизвестный науке червь, ракообразное или моллюск, но затем команда исследователей из Венского университета провела более глубокий анализ.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты показали, что загадочное животное представляет собой колонию двух личинок паразитических червей, плавающих как одно целое. Ученые выяснили, что все придатки этого "пришельца" — отдельные организмы, прикрепленные к комку, на борту которого находились более 1000 пассажиров. Ранее неизвестные организмы получили название "моряки". Ученые поняли, что паразиты создали пловца, похожего на добычу, чтобы он мог заразить кишечник ничего не подозревающего хозяина.

Отметим, что таинственный организм был обнаружен японским подводным фотографом Ре Минемидзу, который и обнаружили загадочное существо размером не больше божьей коровки на глубине около 16 метров во время погружения у берега мыса Киян на Окинаве.

Животное представляло собой колонию двух личинок паразитических червей, плавающих как одно целое Фото: Current Biology

Изначально фотограф разместил изображение в своем аккаунте, что вызвало интерес сотен биологов, которые так и не смогли его идентифицировать. После этого нейробиолог из Венского университета Игорь Адамейко связался с Минемизу за образцом — в результате ему с командой удалось разгадать тайну загадочного существа.

Команда провела глубокий анализ, показавший, что пассажиры и сами "моряки" принадлежат к дигеновому семейству Acanthocolpidae, вероятно, роду Pleorchis. Этот вид плоских червей, как правило, поражают кишечник. Отметим, что исследователи также провели тест ДНК, который показал, что "моряки" и пассажиры принадлежат к одному виду.

Авторы исследования отмечают, что тело пассажиров коренастое, с воротниковидным утолщением в передней части, тогда как тело моряков уплощено в дорсо-вентральном направлении. Команда полагает, что возбудителем инфекции являются пассажиры, тогда как "моряки" попросту выполняют роль доставщиков паразитов к телу хозяина.

Животное представляло собой колонию двух личинок паразитических червей, плавающих как одно целое Фото: Current Biology

Исследование также показало, что у пассажиров были разные режимы коллективной деятельности: они могли синхронно бить хвостом, вызывая пульсирующие или прыжковые движения. В результате они становились похожими на плавающее животное, что могло привлечь других обитателей моря.

Авторы исследования также обнаружили, что у моряков отсутствуют органы проникновения, а потому предположили два сценария. Во-первых, они могут жертвовать собой, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. Во-вторых, "моряки" могут продолжать жить в рыбе, которая проглотит этот "плавающий комок".

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет запутанных петель "сверхбыстрых" червей.