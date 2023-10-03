Прибульці в океані. Вчені ідентифікували істоту у вигляді кулі з 1000 загадкових організмів (фото)

Знадобилося 5 років і кропітка робота, щоб розгадати таємницю цієї морської істоти, схожої на інопланетянина.

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Дивовижний морський мешканець, не схожий ні на що на Землі, з тисячами організмів у формі сперматозоїдів у "череві", був уперше спійманий біля берегів Японії ще 2018 року. Тоді біологи ретельно вивчили організм, але так і не змогли зрозуміти, що це таке, пише Daily Mail.

Знадобилося 5 років, щоб вчені нарешті розкрили таємницю цього загадкового крихітного морського плавця. Спочатку вчені вважали, що перед їхніми очима раніше невідомий науці черв'як, ракоподібне або молюск, але потім команда дослідників з Віденського університету провела глибший аналіз.

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Результати показали, що загадкова тварина являє собою колонію двох личинок паразитичних черв'яків, що плавають як одне ціле. Учені з'ясували, що всі придатки цього "прибульця" — окремі організми, прикріплені до грудки, на борту якої перебували понад 1000 пасажирів. Раніше невідомі організми отримали назву "моряки". Учені зрозуміли, що паразити створили плавця, схожого на здобич, щоб він міг заразити кишківник господаря, який нічого не підозрює.

Зазначимо, що таємничий організм був виявлений японським підводним фотографом Ре Мінемідзу, який і виявив загадкову істоту розміром не більшим за сонечко на глибині близько 16 метрів під час занурення біля берега мису Киян на Окінаві.

Тварина являла собою колонію двох личинок паразитичних черв'яків, що плавають як одне ціле Фото: Current Biology

Спочатку фотограф розмістив зображення у своєму акаунті, що викликало інтерес сотень біологів, які так і не змогли його ідентифікувати. Після цього нейробіолог з Віденського університету Ігор Адамейко зв'язався з Мінемізу за зразком — у результаті йому з командою вдалося розгадати таємницю загадкової істоти.

Команда провела глибокий аналіз, який показав, що пасажири та самі "моряки" належать до дигенового сімейства Acanthocolpidae, ймовірно, роду Pleorchis. Цей вид плоских черв'яків, як правило, вражають кишківник. Зазначимо, що дослідники також провели тест ДНК, який показав, що "моряки" і пасажири належать до одного виду.

Автори дослідження зазначають, що тіло пасажирів кремезне, з комірцеподібним потовщенням у передній частині, тоді як тіло моряків сплощене в дорсо-вентральному напрямку. Команда вважає, що збудником інфекції є пасажири, тоді як "моряки" просто виконують роль доставщиків паразитів до тіла господаря.

Тварина являла собою колонію двох личинок паразитичних черв'яків, що плавають як одне ціле Фото: Current Biology

Дослідження також показало, що у пасажирів були різні режими колективної діяльності: вони могли синхронно бити хвостом, викликаючи пульсуючі або стрибкові рухи. У результаті вони ставали схожими на тварину, що плаває, це могло привабити інших мешканців моря.

Автори дослідження також виявили, що в моряків відсутні органи проникнення, а тому припустили два сценарії. По-перше, вони можуть жертвувати собою, щоб забезпечити перевезення пасажирів. По-друге, "моряки" можуть продовжувати жити в рибі, яка проковтне цю "грудку, що плаває".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет заплутаних петель "надшвидких" черв'яків.