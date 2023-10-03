Потерянное наследие правительницы Химико. В Японии найдено сто бронзовых зеркал (фото)

Курган, известный как Сакурай Часуяма Кофун, представляет собой массивное сооружение в форме замочной скважины, датируемое ранним периодом Кофун (период с 250 по 552 год нашей эры).

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Археологи сделали невероятные открытия в Японии. На этот раз они наткнулись на более сотни бронзовых зеркал во время раскопок кургана Сакурай Чаусуяма в Сакураи, префектура Нара. Этот огромный курган формой напоминает замочную скважину и сооружен в начале раннего периода Кофун (250 г. н. э. — 552 г. н. э.), пишет Arkeonews.

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Что интересно, так это огромное количество бронзовых зеркал, найденных здесь. Тот факт, что их так много, свидетельствует о том, что человек, похороненный в этом кургане, имел значительную власть, возможно, даже королевский статус.

Среди этих зеркал некоторые известны как "зеркала Химико". Они уникальны тем, что имеют треугольное обрамление и украшены изображениями богов и животных. Химико была королевой в Японии в начале третьего века, согласно древнекитайским историческим текстам.

Если верить легендам, то она была королевой-шаманкой или жрицей, которая правила королевством под названием Яматай. Правительница жила незамужней в крепости, и ей прислуживали 1000 женщин.

Некоторые из этих зеркал изготовлены с использованием той же формы, что и зеркала Санкакубути Синдзюкио, так называемые "зеркала божества и зверя". На этих зеркалах есть надписи, относящиеся к первому году эры Сейши, что соответствует 240-му по нашему календарю. Говорят, что в том же году Химико получила 100 зеркал от династии Вэй.

Фрагменты зеркал, найденные в кургане Сакурай Чаусуяма, показаны поверх изображения зеркала в треугольной оправе с богами и животными, найденного из другого кургана 7 сентября в Археологическом институте Касихара, префектура Нара Фото: Kenji Shimizu

В течение многих лет во время раскопок на кургане Сакурай Чаусуяма обнаружено всего 385 фрагментов бронзовых зеркал. Еще в 2010 году исследование префектурного археологического института идентифицировало 81 бронзовое зеркало, превзойдя предыдущий рекорд в 40 зеркал, найденных в могиле № 1 археологического памятника Хирабару в Итосиме, префектура Фукуока.

Однако некоторые фрагменты остались неидентифицированными, что побудило группу исследователей повторно изучить находки из гробницы Сакурай. Измерив эти зеркала в трех измерениях и сравнив их с зеркалами, найденными в других частях Японии и за рубежом, они определили, что нашли по меньшей мере 103 бронзовых зеркала. Это новый рекорд для Японии.

Эти зеркала принадлежат к 14 различным типам, среди которых 26 зеркал с треугольной оправой с изображениями богов и животных, 56 зеркал китайского производства 10 уникальных дизайнов и 21 зеркало японского производства трех разновидностей. Многие из них, особенно из Китая, довольно большие и имеют сложные узоры.

Эти зеркала принадлежат к 14 различным типам, среди которых 26 зеркал с треугольной оправой с изображениями богов и животных Фото: Heritage of Japan

"Эта находка показывает, что центральная власть королевства была сильнее, чем мы могли себе представить, — сказал Шинья Фукунага, профессор археологии из Университета Осаки, который является экспертом по бронзовым зеркалам, — Это может изменить наше понимание политической структуры Ямато".

Открытие не только предлагает ценную информацию о древней истории Японии, но и подчеркивает постоянную важность археологических исследований для раскрытия тайн нашего прошлого.

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