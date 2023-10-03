Улучшат электронику и медицинскую диагностику: определены лауреаты Нобелевки по физике

Трио Нобелевских лауреатов, награжденных за световые импульсы, улавливающие движение электронов, разделят приблизительно 1 миллион долларов.

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Ученые Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Юйе получили Нобелевскую премию по физике 2023 года за создание технологии сверхкоротких лазерных импульсов, которые могут улавливать процессы внутри атомов и молекул. Об этом сегодня, 3 октября, сообщила Шведская королевская академия наук, пишет агентство Reuters.

Как заявил Нобелевский комитет, подчеркивает агентство, исследования этих ученых, которые они проводили независимо друг от друга, позволят человечеству улучшить медицинскую диагностику и электронику с помощью новых инструментов, помогающих изучать движения электронов внутри атомов.

"Способность генерировать аттосекундные импульсы света открыла дверь в крошечном, чрезвычайно крошечном масштабе времени, а также открыла дверь в мир электронов. Аттофизика дает возможность понять механизмы, которыми управляют электроны. Следующим шагом станет их использование", — сказала Ева Олссон, председатель Нобелевского комитета по физике.

Она добавила, что ранее считалось невозможным увидеть изменения в электронах, однако использование аттосекундных импульсов изменило ситуацию. Олссон в качестве примера привела новый метод диагностики in vitro для обнаружения молекулярных следов заболевания в образцах крови.

Нобелевская премия по физике — что известно

Пьер Агостини и Анн Л'Юйе родились во Франции, а сейчас работают в США и Швеции соответственно: Агостини — профессор Университета штата Огайо; Л'Юйе работает в Лундском университете в Швеции. Уроженец Венгрии Ференц Крауз является директором Института квантовой оптики Макса Планка в Германии.

Успешные эксперименты трио лауреатов фактически заложили основу нового научного направления — аттосекундной физики, где аттосекунда является одной триллионной долей секунды. В таких микровеличинах можно измерять процессы, происходящие с материей на уровне атомов и молекул.

В 2022 году Нобелевскую премию по физике получили Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Цайлингер. Таким образом была отмечена их работа по квантовой запутанности, где две частицы связаны независимо от пространства между ними, что в свое время озадачило самого Альберта Эйнштейна, который однажды назвал это "жутким действием на расстоянии".

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В 2021 году Нобелевская премия в области физики была присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману, итальянцу Джорджо Паризи и американцу японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ были удостоены премии за физическое моделирование земного климата, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления. Паризи получил награду за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физическом измерении на масштабах от атомов до планет.

Нобелевская премия по физике стала второй премией, присужденной на этой неделе. Вначале, как писал Фокус, ее в области медицины и физиологии получили венгерская ученая Каталин Карико и ее американский коллега Дрю Вайсман. Премия была присуждена за открытие молекул мРНК, которые проложили путь к созданию вакцин против COVID-19.

Нобелевская премия изначально была создана по воле изобретателя динамита, филантропа и бизнесмена Альфреда Нобеля. С 1901 года премии его имени присуждаются за достижения в области науки, литературы и мира и считаются высшей наградой для ученых во всем мире.

Физика была областью знаний, которую Нобель прежде всего упомянул в своем завещании в 1895 году. Начиная с 1901 года, первого вручения Нобелевских премий в области физики, лауреатами стали 222 человека, а премию присуждали 116 раз.

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Завтра, 4 октября, станут известны Нобелевские лауреаты по химии, 5 октября — по литературе, 9 октября — по экономике. А в пятницу, 6 октября, Нобелевский комитет в Осло объявит, кому присудят премию мира-2023.

Награждение проходит обычно 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Лауреаты получат денежную премию, которая в этом году увеличена до 11 миллионов шведских крон, что составляет около 1 миллиона долларов, дипломы и золотые медали.

Напомним, Фокус сообщал, что букмекеры назвали фаворитов на Нобелевскую премию мира — президента Украины Владимир Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального.