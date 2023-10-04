Самый далекий аппарат NASA в Солнечной системе получил новую жизнь в глубоком космосе: где он сейчас

Космическое агентство США приняло решение продлить миссию космического аппарата "Новые горизонты" пока он навсегда не покинет Солнечную систему.

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Согласно заявлению NASA, самый далекий космический аппарат в Солнечной системе "Новые горизонты" получил новую жизнь в виде продленной исследовательской миссии еще как минимум на 5 лет. Работу аппарата будут поддерживать до 2028-2029 года, когда он навсегда улетит из пояса Койпера, окружающего нашу звездную систему, пишет New Atlas.

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Впервые показал Плутон

Космический аппарат "Новые горизонты" отправился исследовать окраины Солнечной системы в январе 2006 года. Его главная цель состояла в том, чтобы впервые с близкого расстояния увидеть Плутон, карликовую планету в поясе Койпера, и сделать первые изображения ее ледяной поверхности.

Космический аппарат "Новые горизонты" отправился исследовать окраины Солнечной системы в январе 2006 года Фото: space.com

Историческая встреча с Плутоном произошла в 2015 году и с тех пор астрономы знают, какой на самом деле является бывшая девятая планета Солнечной системы.

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Самый далекий объект Солнечной системы, посещенный космическим аппаратом

Еще одно историческое событие произошло в 2019 году, когда аппарат "Новые горизонты" пролетел рядом с еще одним объектом пояса Койпера под названием Аррокот, шириной 34 км. Теперь это самый далекий объект в Солнечной системе, которого достиг космический аппарат, ведь он находится на расстоянии в 6,5 млрд км от Земли. Благодаря наблюдениям аппарата "Новые горизонты", ученые выяснили, что Аррокот является результатом слияния двух объектов в одно целое.

Плутон Фото: NASA

Где сейчас находится аппарат "Новые горизонты"?

Сейчас аппарат NASA летит дальше сквозь пояс Койпера, где находится очень много ледяных объектов за орбитой Нептуна и ожидается, что через примерно 5-6 лет он покинет пределы Солнечной системы, чтобы никогда не вернуться обратно. Расстояние от Земли до аппарата "Новые горизонты" составляет примерно 8,5 млрд км.

Аррокот Фото: wikipedia

Проблемы и новое решение NASA

Но в этом году будущее аппарата NASA оказалось под вопросом. Ученые миссии хотели, чтобы он занимался астрофизическими, гелиофизическими и планетарными исследованиями. Но руководство космического агентства США решило ограничить исследования только гелиофизикой, то есть изучением гелиосферы. Это своеобразная оболочка из заряженных солнечных частиц, которая окружает как пузырь Солнечную систему. За гелиосферой находится межзвездное пространство.

Гелиосфера - своеобразная оболочка из заряженных солнечных частиц, которая окружает как пузырь Солнечную систему. За гелиосферой находится межзвездное пространство Фото: NASA

Теперь же руководство NASA решило расширить и продлить научную миссию аппарата "Новые горизонты" и он будет не только изучать гелиосферу, но и сможет приблизиться к новому ледяному объекту пояса Койпера для его изучения. Пока что в пределах досягаемости аппарата NASA такого объекта нет, но он возможно будет обнаружен в ближайшем будущем.

Итак, "Новые горизонты" продолжит изучение пояса Койпера вместе с изучением гелиосферы до 2028-2029 года, когда он навсегда покинет Солнечную систему, заявили в NASA. По словам ученых, у данного аппарата еще хватит топлива, чтобы продолжать полет минимум до 2040 года.

Фокус уже писал о том, что в NASA заявили о том, что аппарат "Новые горизонты" будет изучать две самые далекие планеты Солнечной системы – Уран и Нептун.

Также Фокус писал о том, что "Роскосмос" назвал настоящую причину крушения аппарата "Луна-25" на спутнике Земли еще в августе этого года. Полтора месяца назад бесславно завершилась российская попытка попасть на Луну. Теперь же расследование показало вероятную причину катастрофы посадочного аппарата РФ.