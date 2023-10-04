Первый апельсин на Земле. Ученые рассказали, где 8 млн лет назад впервые появились цитрусовые

Исследователи использовали углубленный генетический анализ цитрусовых растений, чтобы понять, где они впервые появились на Земле.

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Сегодня полки продуктовых магазинов завалены различными тропическими фруктами, в том числе апельсинами, лимонами и лаймами. Однако до сих пор было не ясно, где эволюционировали их древнейшие предки, пишет Science News.

Более ранние исследования предполагали, что предки современных цитрусовых растений могли возникнуть в северо-восточной Австралии, южном Китае или юго-восточных предгорьях Гималаев. Однако ученые никак не могли поставить точку в этом споре.

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В новом исследовании команда из Сельскохозяйственного университета Хуачжун в Ухане использовали углубленный генетический анализ цитрусовых растений, чтобы наконец-то пролить свет на эту тайну. В ходе исследования команда создала генеалогическое древо, для этого они использовали чертежи 314 цитрусовых и родственных им растений, в том числе 15 видов цитрусовых. Кроме того, команда также провела ряд полевых исследований, чтобы выяснить, где деревья растут в дикой природе. Оказалось, что самые старые цитрусовые, в том числе тройчатый апельсин, встречаются на юге центрального Китая. По имени авторов исследования, это позволяет предположить, что именно этот регион является местом рождения этого рода.

Обширный взгляд на диких членов генеалогического древа апельсинов также указывает на то, что первые виды рода цитрусовых возникли около 8 миллионов лет назад на территории нынешнего южно-центрального Китая. При этом предки рода Citrus, вероятно, впервые прибыли в Азию на Индийскую тектоническую плиту около 25 миллионов лет назад, во время ее столкновения с Азиатской плитой.

Авторы исследования также отмечают, что эволюция цитрусовых была достаточно обширной. Например, команда обнаружила, что некоторые виды имеют корни в регионах, которые были выявлены в ходе более ранних исследований: плоды помело и цитрона, вероятно, появились в предгорьях Гималаев, а некоторые дикие лаймы впервые выросли в Австралии.

В ходе исследования ученые также подтвердили, что ген PH4 связан с количеством лимонной кислоты внутри каждого плода — этот ген включает протонный насос, который позволяет лимонной кислоте накапливаться внутри апельсинов и их родственников.

Авторы исследования также считают, что понимание эволюции цитрусовых в дальнейшем поможет исследователям создать сорта растений, более устойчивые к засухам и болезням.

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