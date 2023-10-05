Розово-красный и голубой блеск космоса: астрономы показали сразу три туманности на одном снимке (фото)

С помощью телескопа в Чили ученые сделали потрясающий снимок двух разных типов туманностей.

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Астрономы из Европейской Южной обсерватории с помощью Обзорного телескопа VLT, расположенного в Паранальской обсерватории в пустыне Атакама на севере Чили, получили уникальный снимок двух разных типов туманностей. На изображении показаны сразу три туманности, одна из которых светится розово-красным светом, а две других – голубым, пишет Space.

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В рамках нового наблюдения за космосом, когда ученые изучали разные туманности и звезды в видимом свете, чтобы лучше понять, как эти звезды рождаются, живут и умирают, был получен новый снимок сразу трех туманностей. Это изображение было сделано широкоугольной камерой OmegaCAM, установленной на Обзорном телескопе VLT.

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Главное место на новом изображении занимает розово-красная туманность, то есть огромное облако из газа и пыли, под названием IC1284, где формируются новые звезды. Это эмиссионная туманность, которая состоит из ионизированного водорода, и она излучает свой собственный свет. Из-за синтеза водорода и активного появления новых звезд туманность IC1284 приобретает розово-красный оттенок. Подобный цвет излучаемого света исходит от электронов в атомах водорода. Дело в том, что на них влияет излучение молодых звезд, но они со временем теряют энергию и излучают свет определенного цвета или длины волны. На снимке туманности IC1284 можно увидеть свет самых ярких молодых звезд в этом регионе дурного звездообразования.

С помощью телескопа в Чили ученые сделали потрясающий снимок двух разных типов туманностей Фото: ESO

В правом нижнем углу изображения видны сразу две отражательные туманности под названием NGC6589 и NGC6590, которые светятся голубым светом. Этот также облака газа и пыли, но в отличие от эмиссионных туманностей они отражают свет близкой к ним звезды или нескольких звезд, рассеивают его и приобретают голубой оттенок. Кстати, по этой же причине, то есть из-за рассеивания света Солнца наше небо также имеет голубой цвет.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли выяснить причину, почему самые ранние галактики, обнаруженные космическим телескопом Уэбб, являются очень яркими. Дело в том, что, согласно существующим теориям эти первые галактики не могли иметь так много звезд, чтобы излучать столько света. Но разгадка этой тайны также связана со звездами.

Напоминаем, что нашу звезду, то есть Солнце, активно изучает космический аппарат "Паркер". Но, чтобы выйти на максимально близкую орбиту к звезде, ему нужно совершать гравитационные маневры вокруг Венеры. Во время одного из таких близких пролетов планеты аппарат собрал очень важные данные и благодаря им астрономы смогли выяснить, что из себя представляют загадочные вспышки света на Венере, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что NASA показало, как космический аппарат OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с образцами астероида Бенну на расстоянии в более, чем 100 000 км от планеты.