NASA показало, как аппарат OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с образцами астероида Бенну (фото)

NASA опубликовало уникальные кадры, на которых видно, как капсула с образцами горной породы околоземного астероида начинает свое путешествие в космосе на нашу планету.

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Космический аппарат OSIRIS-REx с помощью своей камеры сделал исторические кадры момента запуска капсулы, в которой содержалось 250 грамм горной породы астероида Бенну, на Землю 24 сентября этого года, пишет Space.

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На фотографиях, опубликованных NASA, запечатлен самый важный момент исторической миссии космического аппарата OSIRIS-REx, а именно, как происходит отделение ценной капсулы с образцами астероида Бенну на высоте в более 100 тысяч км над Землей.

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"Тайны Солнечной системы": ученые рассказали, что будет с грунтом, собранным на астероиде Бенну

Фотографии процесса спуска капсулы в космосе сделала камера аппарата NASA и в кадр попали часть Солнца (вверху снимка) и часть Земли (в левой части снимка).

Космический аппарат OSIRIS-REx с помощью своей камеры сделал исторические кадры момента запуска капсулы, в которой содержалось 250 грамм горной породы астероида Бенну, на Землю 24 сентября этого года Фото: NASA

Напоминаем, что еще в октябре 2020 года аппарат OSIRIS-REx собрал образцы горной породы с поверхности околоземного астероида Бенну шириной 550 метров.

В кадр попали часть Солнца (вверху снимка) и часть Земли (в левой части снимка) Фото: NASA

Как уже писал Фокус, сам процесс сбора образцов прошел не совсем по плану, но тем не менее аппарату NASA удалось получить 250 грамм невероятно ценных для науки образцов. Считается, что Бенну появился еще на заре истории Солнечной системы, то есть примерно 4,5 млрд лет назад, а потому его исследование может раскрыть тайны формирования нашей звездной системы.

Астероид Бенну Фото: NASA

24 сентября, как уже писал Фокус, космический аппарат OSIRIS-REx отправил капсулу с образцами астероида на Землю, и она вошла в атмосферу планеты на скорости в примерно 44 тысячи км/час. Примерно через 4 часа, после того, как 50-килограммовая капсула отделилась от аппарата NASA в космосе, она с помощью парашюта успешно приземлилась в пустыне на территории штата Юта, США.

Примерно через 4 часа, после того, как 50-килограммовая капсула отделилась от аппарата NASA в космосе, она с помощью парашюта успешно приземлилась в пустыне на территории штата Юта, США Фото: NASA

После приземления капсулу доставили в Космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, для исследований полученных образцов астероида Бенну. Результаты предварительного изучения внеземной горной породы ученые пообещали обнародовать 11 октября этого года. Как уже писал Фокус, при вскрытии капсулы с образцами ученые обнаружили на контейнере, где хранились части астероида Бенну, непонятную черную пыль. Но исследователи выяснили откуда она взялась.

По словам ученых из NASA, часть образцов позже передадут для изучения ученым других стран мира, а сам процесс изучения полученной горной породы астероида Бенну может длиться несколько лет. И в этом нет ничего удивительного, ведь подобные исследования занимают очень много времени, ведь нужен очень тщательный анализ данных.

Исследователи надеются понять не только как сформировалась наша Солнечная система, но и то, какую роль сыграли такие богатые углеродом астероиды, как Бенну в доставке строительных блоков жизни на Землю.

Так капсула с образцами астероида Бенну спускалась в атмосфере

Фокус также писал о том, что в следующем году в космос отправится китайский телескоп, который, как считают в Китае, будет лучше, чем телескоп Хаббл.