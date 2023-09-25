"Тайны Солнечной системы": ученые рассказали, что будет с грунтом, собранным на астероиде Бенну

Собранная с помощью аппарата OSIRIS-REx звездная пыль ценна потому, что это материал, из которого формировалась Солнечная система. Считается, что подобные космические объекты оставались неизменными на протяжении 4,5 млрд лет.

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Преодолев 6,21 млрд километров за семь лет, космический аппарат НАСА OSIRIS-REx доставил на Землю капсулу драгоценной звездной пыли с астероида Бенну. Об этом сообщает Science alert.

Возвращение миссии OSIRIS-REx на землю с образцами грунта астероида Бенну называют невероятным достижением и подвигом инженерной мысли. Однако, несмотря на то, что капсула прибыла на землю, все же еще предстоит много работы.

Ученые надеются, что анализ космического грунта расскажет о том, как формировались планеты и зарождалась Солнечная система.

Главный исследователь OSIRIS-REx Данте Лауретта из Университета Аризоны назвал это событие не только успехом людей, стоящих за конкретной миссией, но и науки в целом.

"Теперь у нас есть беспрецедентная возможность проанализировать эти образцы и углубиться в тайны нашей Солнечной системы", — заявил он.

После того, как капсулу забрали из пустыни в штате Юта, ее перевезли в портативный чистый комплекс, чтобы свести к минимуму примеси земных химических элементов. В капсуле содержится примерно 250 граммов материала.

В стерильное помещение допускалось только шесть человек в специальных костюмах. Их роль заключалась в том, чтобы разобрать капсулу и при этом не открыть контейнер для сбора образцов с поверхности астероида. Впоследствии в Космическом центре им. Линдона Джонсона канистру осторожно откроют и опишут полученные образцы. Затем некоторыми частями поделятся с учеными со всего мира. НАСА опубликует результаты предварительного анализа 11 октября.

Грунт астероида Бенну ценен потому, что представляет собой материал, из которого формировалась Солнечная система. Считается, что подобные космические объекты остались неизменными со времен их образования, а это около 4,5 млрд лет тому назад.

Есть немало образцов космических пород, которые каким-то образом добрались до земной поверхности. Но образцы, собранные аппаратом OSIRIS-REx, особенные.

По словам минералога Ника Тиммса из Университета Кертина в Австралии, химический состав метеоритов быстро смешивается с элементами в атмосфере Земли, с водой и прочими элементами. Однако собранные образцы на поверхности Бенну безупречны в этом отношении.

"Мы сможем многое рассказать о том, что происходило, когда Солнечная система представляла собой не что иное, как пыль и газ, а также о процессах, которые объединили планеты и создали ингредиенты для жизни на Земле", — отметил исследователь.

Есть предположение, что элементы, необходимые для жизни, оказались на Земле за счет астероидной бомбардировки на ранних этапах истории Солнечной системы. Изучение астероидного грунта может помочь проверить эту гипотезу.

Можно будет узнать, какие минералы и молекулы были в ранней Солнечной системе.

В 2020 году космический аппарат Хаябуса-2 доставил на Землю 5,4 грамма материала с астероида Рюгу. Но из этой крошечной горстки ученые смогли почерпнуть немало интересного. В частности, обнаружили элементы звездной пыли, которая старше Солнечной системы.

Напомним, что миссия OSIRIS-REx вернулась на Землю после сбора грунта с астероида Бенну.

Также сообщалось, что выяснилось, что произойдет, если астероид Рюгу упадет на Землю.