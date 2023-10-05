Лучший подиум в Солнечной системе. Prada поможет разработать скафандры для миссии Artemis III (фото)

Следующий показ модного дома в буквальном смысле будет неземным, поскольку демонстрировать новую коллекцию будут астронавты.

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Дизайнерский бренд Prada вскоре будет участвовать в разработке скафандров для миссии Artemis III на Луну, старт которой планируется в 2025 году. Ранее NASA уже заключило контракт с модным домом на изготовление костюмов, в которых астронавты высадятся на Луне, где с 1972 года не ступала нога человека, пишет Daily Mail.

Известно, что контракт представляет собой партнерство между итальянским модным домом и Axiom Space, компанией, получившей контракт на модернизацию и повышение комфорта скафандра. Таким образом астронавты миссии Artemis III буквально станут самыми модными во Вселенной.

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Отметим, что ранние версии костюма были выпущены в марте 2023 года. Тогда представители компаний заявили, что новый костюм идеально подходит как мужчинам, так и женщинам, что является необходимой деталью миссии 2025 года.

Отмечается, что инженеры Prada помогут внести коррективы в "решения по материалам и конструктивным особенностям", которые должны защитить астронавтов от "проблем космоса". К слову, представители Axiom также похвалили модный дом за использование материалов, назвав опыт в этой области "еще одной причиной сделки".

Астронавты миссии Artemis III Фото: REUTERS

Отметим, что история модного дома Prada насчитывает более чем 100-летнюю историю. Бренд наиболее известен своими дорогими сумками и предметами одежды, стоимость которых может достигать тысяч долларов. Комментируя договор на изготовление новых костюмов для астронавтов, компании заявили, что целью инженеров Prada также будет сделать костюмы более удобными для четырех участников миссии. Отметим, в начале года NASA назвало астронавтов миссии Artemis III, ими стали:

Джереми Хансен;

Виктор Гловер;

Кристина Кох;

Рид Уайсмен.

К слову, компания Axiom, которая также участвует в разработке новых костюмов, подписала контракт с NASA в прошлом году, их задача заключается в модернизации скафандров. Отметим, что ранее костюмы создавались специально для мужского тела и включали в себя объемные ткани и более тяжелое снаряжение. Предполагается, что новые костюмы астронавтов будут универсальными как для мужчин, так и для женщин — инженеры максимально оптимизируют их.

Prada работает над созданием новых костюмов астронавтов Фото: REUTERS

Ранее в этом году NASA уже представило прототип нового скафандра, который астронавты миссии Artemis III будут носить на Луне. Предполагается, что новый скафандр Axiom Extravehicle Mobility Unit (AxEMU) в отличие от своего предшественника значительно облегчит жизнь астронавтов, они смогут наклоняться и поднимать предметы над головой. Известно, что инновационное снаряжение изготовлено из майлара и кевлара, и включает в себя новый "пузырь для шлема", ботинки, предназначенные для лунных прогулок, и портативную систему жизнеобеспечения. Разработчики уверяют, что новая система представляет собой нечто, вроде необычного акваланга и кондиционера.

Ранее Фокус писал о том, что чем будут заниматься украинские ученые в лунной программе NASA Artemis.