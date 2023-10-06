Мурлыкают как кошки. Названа техника, которую используют женщины, говорящие хриплым голосом

Исследователи разгадали секрет мурлыканья кошек и обнаружили, что он весьма похож на технику, используемую женщинами для придания голосу хриплости.

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Многие женщины-знаменитости известны своими низкими и хриплыми голосами, что выделяет их среди других. Наиболее известными представительницами такого голоса, пожалуй, являются Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, пишет Daily Mail.

Ранее исследователи уже изучили механизм, благодаря которому женщины разговаривают подобными голосами. В новом исследовании они сосредоточились на понимании того, как мурлыкают кошки. Любопытно, но у двух этих процессов оказалось нечто общее.

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Ученые из Венского университета обнаружили, что за мурлыканье у кошки отвечают "специальные подушечки", встроенные в голосовые связки животных. Это объясняет, почему им удается издавать эти низкочастотные звуки. Однако куда более увлекательным оказалось то, что наблюдаемый у кошек механизм производства звука поразительно похож на человеческий "скрипучий голос", который так нравится многим.

К слову, предыдущие исследования уже показали, что мяуканье и визг производятся в гортани кошки, точно также, как и вокализация у людей. Однако до сих пор механизм мурлыканья оставался загадкой для исследователей.

По словам ведущего автора исследования Кристиана Хербста, анатомические исследования выявили уникальную "подушечку" внутри голосовых связок кошки. В общей сложности в исследованиях были изучены 8 кошек и то, как работают их гортани по мере того, как они издают различные звуки. Результаты показали, что циклические мышечные сокращения вовсе не обязательны для создания кошачьего мурлыканья. Вместо этого команда обнаружила, что у кошек есть уникальная подушечка внутри голосовых связок, которая отвечает за низкочастотные шумы.

По словам Хербста, они с коллегами также обнаружили, что это сравнимо с голосовой фонацией у людей, которая обнаруживается на частотах ниже 70 Гц.

Ранее Фокус писал о том, что женщины с хриплым голосом кажутся менее привлекательными и умными.