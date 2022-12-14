Как у Ким Кардашьян. Женщины с хриплым голосом кажутся менее привлекательными и умными

Исследование также показало, что подобный мужской голос не вызывает у окружающих таких же ассоциаций.

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Штробас, vocal fry (жаренный голос) или как его еще называют "голос Ким Кардашьян" — распространенная манера говорить в Калифорнии, однако благодаря голливудским звездам она распространилась по всему миру. Впрочем, тем кто перенял подобную манеру разговора придется пересмотреть свой выбор, пишет Daily Mail.

Новое исследование показывает, что женщины, говорящие хриплым голосом, считаются менее привлекательными и умными. Многие знаменитости, в том числе Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и Джулия Фокс говорят голосом "vocal fry" — хриплый низкий голос с растягиванием определенных слогов.

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Более раннее исследование было проведено в 2016 году группой ученых из Университета штата Луизиана. Тогда результаты опроса показали, что 86% студентов использовали "vocal fry" в обычной жизни, когда их просили повторить список выдуманных слов.

Кроме того ранее ученые предполагали, что женщины используют подобную манеру говорить, чтобы казаться более мужественными и иметь возможность конкурировать с мужчинами на работе. Другие исследователи предположили, что "vocal fry" является продуктом "повреждения голосовых связок", поскольку в тяжелых случаях это может привести к напряжению гортани и голосовой усталости.

В новом исследовании ученые из Университета Флориды сосредоточились на том, чтобы понять, как голос меняет отношение окружающих к говорящему. В общей сложности в исследовании приняли участие 29 человек — их попросили прослушать 36 образцом голосов, как женщин так и мужчин, с хрипотцой и без нее.

После реципиентов попросили оценить каждый услышанный голос по пятибалльной шкале в разных категориях, например: привлекательность, предполагаемая зарплата, интеллект и уровень симпатии, который они вызывают.

Результаты исследования показывают, что женщины с хриплыми голосами воспринимались участниками опроса как менее умные, чем мужчины с подобными голосами и женщины с иными голосами. Кроме того, их также оценили как менее привлекательные.

Ученые пришли к выводу, что люди могут считать прототипом женского привлекательного голоса тот, который не содержит хрипотцы, а все остальное — бракуют.

Любопытно, что результаты мужских голосов кардинально отличались — наличие хрипотцы никоим образом не отразилось на их привлекательности, суждениях об интеллекте, уровне зарплаты или симпатии, которую вызывает их голос.

Исследователи предположили, что люди могут терпимо относиться к низким частотам, характерным для голосовых связок мужчин, потому, что это наиболее распространенный контекст, в котором мы их воспринимаем.

Ранее Фокус писал, что ученые поняли, как и когда кошки реагируют на человеческую речь — слушают лишь избранных.