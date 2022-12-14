Як у Кім Кардаш'ян. Жінки з хрипким голосом здаються менш привабливими та розумними

Дослідження також показало, що такий чоловічий голос не викликає в оточення аналогічних самих асоціацій.

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Штробас, vocal fry (смажений голос) або як його ще називають "голос Кім Кардаш'ян" — поширена манера говорити в Каліфорнії, проте завдяки голлівудським зіркам вона поширилася по всьому світу. Втім, тим, хто перейняв таку манеру розмови, доведеться переглянути свій вибір, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, що жінки, які говорять хрипким голосом, вважаються менш привабливими та розумними. Багато знаменитостей, зокрема Кім Кардаш'ян, Періс Гілтон та Джулія Фокс говорять голосом "vocal fry" — хрипкий низький голос із розтягуванням певних складів.

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Раннє дослідження провели у 2016 році групою вчених з Університету штату Луїзіана. Тоді результати опитування показали, що 86% студентів використали "vocal fry" у звичайному житті, коли їх просили повторити список вигаданих слів.

Крім того, раніше вчені припускали, що жінки використовують таку манеру говорити, щоб здаватися мужнішими і мати можливість конкурувати з чоловіками на роботі. Інші дослідники припустили, що "vocal fry" є продуктом "пошкодження голосових зв'язок", оскільки у важких випадках це може призвести до напруження гортані та голосової втоми.

У новому дослідженні вчені з Університету Флориди зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як голос змінює ставлення оточення до того, хто говорить. Загалом у дослідженні взяли участь 29 осіб — їх попросили прослухати 36 зразком голосів, як жінок, так і чоловіків, із хрипотою та без неї.

Після реципієнтів попросили оцінити кожен почутий голос за п'ятибальною шкалою у різних категоріях, наприклад: привабливість, ймовірна зарплата, інтелект та рівень симпатії, який вони викликають.

Результати дослідження показують, що жінки з хрипкими голосами сприймалися учасниками опитування менш розумними, ніж чоловіки з такими голосами і жінки з іншими голосами. Крім того, їх також оцінили як менш привабливі.

Вчені дійшли висновку, що люди можуть вважати прототипом жіночого привабливого голосу той, що не містить хрипоти, а все інше бракують.

Цікаво, що результати чоловічих голосів кардинально відрізнялися — наявність хрипоти ніяк не вплинула на їхню привабливість, судження про інтелект, рівень зарплати чи симпатію, яку викликає їхній голос.

Дослідники припустили, що люди можуть терпимо ставитись до низьких частот, характерних для голосових зв'язок чоловіків, тому що це найпоширеніший контекст, у якому ми їх сприймаємо.

Раніше Фокус писав, що вчені зрозуміли, як і коли кішки реагують на людську мову — слухають лише обраних.