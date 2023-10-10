Прощаясь, обгладывали кости. Ученые обнаружили, что давным-давно каннибализм был нормой (фото)

Новое исследование показывает, что поедание себе подобных среди людей было распространено намного больше, чем считалось ранее.

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Ритуалы прощания с усопшими менялись время от времени и от места к месту. Однако одна погребальная практика, считавшаяся относительно редкой, оказалась более распространенной, чем ранее считали ученые, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сосредоточились на анализе палеолитических человеческих останков по всей Северной Европе. Результаты исследования предполагают, что каннибализм был нормальной культурной практикой, которая осуществлялась на гораздо большей территории, чем считалось ранее.

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По словам палеоантрополога Музея естественной истории в Лондоне Сильвии Белло, около 15 000 лет назад на территории Европы обитали люди, известные как мадленская культура. Результаты нового исследования показывают, что каннибализм среди них был широко распространенным поведением — они не хоронили усопших, а поедали их.

Ученые обнаружили свидетельства того, что каннибализм неоднократно практиковался по все северо-западной Европе в течение относительно короткого периода времени. Команда полагает, что эта практика была частью погребального поведения среди мадленских групп. Ученые отмечают, что данное открытие интересно само по себе, так как является древнейшим свидетельством каннибализма как погребального обряда.

Следы на человеческих костях мадленцев соответствуют преднамеренной обработке Фото: The Trustees of the Natural History Museum

Несмотря на то, что время оказывает весьма разрушительное воздействие на большую часть истории людей, мадленская культура оставила после себя довольно много свидетельств своего искусства и технологий — орудия из камня и костей, с которыми они работали, а также использовали для украшения. Кроме того, ученым доступно множество костей, сохранившихся с того времени.

Однако до этого времени исследователям было слишком мало известно об их погребальных практиках. В ходе исследования ученые изучили кости из пещеры Гофа в ущелье Чеддер, дома знаменитого чеддерского человека. Несмотря на то, что ранее ученые считали, что каннибализм у людей встречается крайне редко, новые данные свидетельствуют о том, что он был куда более распространен, чем считалось ранее.

В ходе исследования Белло с коллегой-археологом из Музея естественной истории Уильямом Маршем приступили к тщательному изучению темы. Они провели масштабный обзор опубликованной литературы и обнаружили доказательства существования каннибализма по всей Европе, и не только у мадленцев. Отметим, что во времена верхнего палеолита Европа была домом для двух различных культур: мадленцы жили на северо-западе, а юго-восток был заселен эпиграветтами.

Чаши из черепов мадленцев из пещеры Гофа в Англии (слева) и пещеры Курбе во Франции (справа) Фото: The Trustees of the Natural History Museum

В общей сложности ученые изучили 59 памятников мадленского и эпиграветтского периода. В результате ими были обнаружены доказательства погребальной практики в 25 из этих мест, при этом в 10 из этих мест мертвые, вероятно, были захоронены и оставлены в покое.

Однако в 13 местах ученые обнаружили на человеческих костях следы посмертных манипуляций — следы зубов и порезов, связанные с расчленением, едой и перепрофилированием костей для дальнейшего использования в виде инструментов и посуды. Например, из человеческих черепов были сделаны чашки и миски. На оставшихся двух участках были обнаружены следы как захоронений, так и каннибализма.

Наиболее интересным, по мнение команды, является тот факт, что все доказательства каннибализма были обнаружены в мадленских поселениях. В результаты авторы исследования пришли к выводу, что именно мадлецы в течение относительно короткого времени практиковали каннибализм, вероятно, являвшийся частью погребального поведения.

В ходе исследования ученые также провели генетический анализ костей, связанных с этими погребальными обрядами. Команда обнаружила, что погребальная культура мадленцев и эпиграветтов значительно отличалась. Данные также свидетельствуют о том, что эпиграветтская культура просуществовала на несколько тысяч лет дольше, чем мадленская. И погребение стало доминирующим средством обращения с умершими.

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