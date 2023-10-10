Под гнетом смертельной угрозы. Назван наиболее уязвимый класс позвоночных, который может погибнуть

Исследователи считают, что 41% видов этой группы оказался на грани смерти из-за изменений климата и разрушения окружающей среды.

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Ученые официально заявили, что климатический кризис — не то, что человечество ждет в будущем, он уже здесь, и с этим придется считаться. В 2023 году из-за изменений климата Земля уже столкнулась с невероятными волнами тепла, как на суше, так и в воде, а ученые предупреждают, что 2023, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений, пишет Futurism.

Изменения климата ставят под угрозу не только людей, но и буквально все живое на планете. Например, исследование показывает, что лягушки, саламандры и тысячи других амфибий сегодня оказались под растущей угрозой исчезновения — их популяции тревожно сокращаются на фоне изменений климата и разрушения окружающей среды.

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Результаты нового исследования ученых из экологической группы Re:wild свидетельствуют о том, что 41% видов земноводных в мире, почти 2 900, находятся под "глобальной угрозой". Это значит, что виды либо уязвимы, либо находятся под угрозой исчезновения, либо перешли черту находятся под критической угрозой исчезновения.

По словам ведущего автора исследования Келси Ним, они с коллегами обнаружили, что с 1980 года количество видов, находящихся под угрозой выросло на 3%. В ходе исследования ученые проанализировали данные одного из наиболее обширных исследований здоровья земноводных на сегодняшний день — Глобальной оценки амфибий, охватывающего более 8 000 видов. Результаты подтверждают предыдущие выводы ученых о том, что амфибии являются наиболее уязвимым классом позвоночных в мире.

По словам Ним, чтобы выжить в условиях изменяющегося климата Земли, земноводным необходимо адаптироваться или переселиться в другое место. Увы, в большинстве случаев изменения происходят слишком быстро, чтобы земноводные моли адаптироваться. При этом фрагментация среды обитания создает барьеры, которые делают передвижение чрезвычайно трудным.

Ученые отмечают, что кожа амфибий позволяет им дышать на суше и в воде, однако она также делает их уязвимыми к обезвоживанию в условиях повышения глобальных температур, а также к поглощению загрязняющих веществ.

По словам Ним, ситуация также усугубляется также тем, что они зависимы как от водной, так и от наземной среды. То есть они страдают вдвойне от утраты и разрушения среды обитания из-за интенсивных штормов, наводнений и засухи, а также от климатических сдвигов, например, изменений влажности, температуры и повышения уровня моря.

Впрочем, ученые отмечают, что изменение климата является лишь одной из причин. Самой большой угрозой для земноводных все же остается сельское хозяйство, которое, как показывает статистика, затрагивает более трех четвертей всех пострадавших видов. Исследование также показывает, что именно оно является крупнейшим фактором разрушения среды обитания.

Тем не менее существует и третья причина — быстро распространяющееся кожное заболевание — хитридиомикоз, которое нарушает дыхание и гидратацию. Ученые отмечают, что в особенности от него страдают лягушки, а климатический кризис, увы, лишь усугубляет последствия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне.