Хмельной финал эры "глобального кипения": для производителей пива наступят темные времена

По мере того как планета будет нагреваться на Земли, останется все меньше территорий, пригодных для выращивания качественного хмеля — ключевого продукта в производстве.

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Ученые больше не предупреждают о том, что в скором времени мы столкнемся с последствиями климатического кризиса, фактически они прямо заявляют: они уже здесь. Последние исследования также показывают, что Земля уже перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", а 2023, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений, пишет New Atlas.

Последствия климатического кризиса глобальны и затрагивают множество аспектов жизни на Земле. Новое исследование показывает, что изменения климата не обошли стороной и любимый многими хмельной напиток — пиво.

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Ученые полагают, что для производителей и любителей пива в будущем наступят темные времена. Последствия климатического кризиса настолько разрушительны, что в будущем регионы-производители пива в Европе, вероятно, столкнутся с недостатком ключевого компонента для изготовления хмельного напитка. Предполагается, что из-за климата качество хмеля будет постоянно снижаться, а следовательно и качество конечного продукта.

В новом исследовании ученые из Чешской академии наук изучили урожайность хмеля и содержание в нем альфа-кислот, придающих этим сортам европейского пива горький вкус. Команда обнаружила устойчивое снижение этих показателей с 1970-х годов.

В ходе исследования Мартин Мозный с командой изучили урожайность и содержание альфа-кислот в 90% европейских регионов в Германии, Чехии и Словении, где выращивался хмель в период с 1971 по 2018 годы. Ученые обнаружили, что с 1994 года хмель начинает созревать на 20% раньше, а его урожайность снизилась на 0,2 тонны на гектар ежедневно. Авторы исследования полагают, что уже к середине столетия урожайность европейского хмеля снизится на 4-18%, а содержание ключевых альфа-кислот, вероятно, уменьшится на 20-31%.

Отметим, в Европе производство высококачественного ароматного хмеля ограничено небольшими регионами с некогда идеальным климатом и условиями окружающей среды. Однако теперь эти регионы оказались под угрозой, поскольку климат здесь станет более теплым и засушливым, как полагают ученые — это приведет к изменению технологии выращивания хмеля и его вкусовых характеристик.

Пиво является третьим по популярности напитком на планете, а альфа-кислоты и качество европейского хмеля делают его одним из самых популярных напитков в мире. Поэтому ученые призывают обратить внимание на проблему, с которой так или иначе столкнуться европейские производители и предпринять необходимые шаги.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали пиво из отходов жилого комплекса в Сан-Франциско.