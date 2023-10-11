Хмільний фінал ери "глобального кипіння": для виробників пива настануть темні часи

У міру того як планета нагріватиметься на Землі, залишиться все менше територій, придатних для вирощування якісного хмелю — ключового продукту у виробництві.

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Вчені більше не попереджають про те, що незабаром ми зіткнемося з наслідками кліматичної кризи, фактично вони прямо заявляють: вони вже тут. Останні дослідження також показують, що Земля вже переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", а 2023 рік, ймовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень, пише New Atlas.

Наслідки кліматичної кризи глобальні й зачіпають безліч аспектів життя на Землі. Нове дослідження показує, що зміни клімату не обійшли стороною та улюблений багатьма хмільний напій — пиво.

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Вчені вважають, що для виробників і любителів пива в майбутньому настануть темні часи. Наслідки кліматичної кризи настільки руйнівні, що в майбутньому регіони-виробники пива в Європі, ймовірно, зіткнуться з нестачею ключового компонента для виготовлення хмільного напою. Передбачається, що через клімат якість хмелю постійно знижуватиметься, а отже і якість кінцевого продукту.

У новому дослідженні вчені з Чеської академії наук вивчили врожайність хмелю і вміст у ньому альфа-кислот, що надають цим сортам європейського пива гіркого смаку. Команда виявила стійке зниження цих показників з 1970-х років.

Під час дослідження Мартін Мозний з командою вивчили врожайність і вміст альфа-кислот у 90% європейських регіонів у Німеччині, Чехії та Словенії, де вирощували хміль у період з 1971 до 2018 року. Вчені виявили, що з 1994 року хміль починає дозрівати на 20% раніше, а його врожайність знизилася на 0,2 тонни на гектар щодня. Автори дослідження вважають, що вже до середини століття врожайність європейського хмелю знизиться на 4-18%, а вміст ключових альфа-кислот, ймовірно, зменшиться на 20-31%.

Зазначимо, в Європі виробництво високоякісного ароматного хмелю обмежене невеликими регіонами з колись ідеальним кліматом і умовами навколишнього середовища. Однак тепер ці регіони опинилися під загрозою, оскільки клімат тут стане теплішим і посушливим, як вважають науковці, — це призведе до зміни технології вирощування хмелю та його смакових характеристик.

Пиво є третім за популярністю напоєм на планеті, а альфа-кислоти і якість європейського хмелю роблять його одним із найпопулярніших напоїв у світі. Тому вчені закликають звернути увагу на проблему, з якою так чи інакше зіткнуться європейські виробники, і вжити необхідних кроків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили пиво з відходів житлового комплексу в Сан-Франциско.